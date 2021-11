Stal Mielec – Wisła Płock 🇵🇱 Typy, kursy (03.12.2021)

17. kolejka Ekstraklasy rozpocznie si臋 od bardzo ciekawego starcia pomi臋dzy Stal膮 Mielec a Wis艂膮 P艂ock. Obie dru偶yny graj膮 naprawd臋 dobrze w tym sezonie i kibice maj膮 nadziej臋, 偶e tak膮 form臋 ich ulubie艅cy b臋d膮 w stanie utrzyma膰 do ko艅ca rozgrywek. Bukmacherzy nie s膮 w stanie wskaza膰 faworyta tego starcia, ale minimalnie wi臋ksze szanse daje si臋 gospodarzom, kt贸rzy zagraj膮 na w艂asnym obiekcie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Stal Mielec – Wis艂a P艂ock zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Gospodarze tego meczu mieli w tym sezonie walczy膰 rozpaczliwie o utrzymanie, ale p贸ki co Stal zaskoczy艂a wszystkich ekspert贸w swoj膮 naprawd臋 dobr膮 form膮, kt贸ra p贸ki co pozwala im mie膰 przewag臋 rz臋du dziewi臋ciu punkt贸w nad stref膮 spadkow膮. Ekipa z Mielca na pewno liczy, 偶e uda si臋 gra膰 na takim poziomie r贸wnie偶 w kolejnej cz臋艣ci sezonu i ostatecznie Stal wtedy utrzyma si臋 bez problem贸w w Ekstraklasie.

Wis艂a P艂ock w ostatnim czasie zacz臋艂a punktowa膰 naprawd臋 solidnie i to pozwala ekipie go艣ci na zajmowanie pozycji w g贸rnej cz臋艣ci ligowej tabeli. Fani wiedz膮, 偶e ich zawodnik贸w sta膰 na gr臋 na wysokim poziomie i je艣li gracze Wis艂y b臋d膮 nadal tak dobrze grali to ostatecznie mo偶e by膰 to bardzo dobry sezon dla dru偶yny z P艂ocka.

Stal Mielec – Wis艂a P艂ock nasze typy

Wis艂a w ostatnim czasie gra naprawd臋 dobrze, ale Stal r贸wnie偶 p贸ki co prezentuje si臋 z bardzo dobrej strony. Kibice mog膮 spodziewa膰 si臋 ciekawego i wyr贸wnanego meczu. Niewykluczony jest podzia艂 punkt贸w, kt贸ry ostatecznie nie zadowoli 偶adnej z dru偶yn.

Stal Mielec – Wis艂a P艂ock | Typ: remis @3.20 BETFAN

Stal Mielec – Wis艂a P艂ock | Typ: poni偶ej 2.5 goli @1.74 BETFAN

Stal Mielec – Wis艂a P艂ock kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Stal Mielec. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.63. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Stal Mielec – Wis艂a P艂ock, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.20. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 2.77.

Stal Mielec – Wis艂a P艂ock fakty meczowe

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 3 mecz贸w.

Go艣cie wygrali swoje 3 ostatnie mecze.

Wis艂a P艂ock jest niepokonana od 5 spotka艅.

Stal Mielec ostatnie pi臋膰 spotka艅

艢l膮sk Wroc艂aw – Stal Mielec 2:1

Stal Mielec – Lechia Gda艅sk 3:3

Stal Mielec – Wis艂a Krak贸w 1:1

Legia Warszawa – Stal Mielec 1:3

Stal Mielec – Lech Pozna艅 0:0

Wis艂a P艂ock ostatnie pi臋膰 spotka艅

Wis艂a P艂ock – Cracovia 2:1

Warta Pozna艅 – Wis艂a P艂ock 1:2

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a P艂ock 0:1

Wis艂a P艂ock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1

Wis艂a P艂ock – Wis艂a Krak贸w 2:0