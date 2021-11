Motor Lublin – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (1.12.2021)

Legia ca艂y czas walczy na trzech frontach. Zdecydowanie najlepiej Wojskowi radz膮 sobie p贸ki co w Pucharze Polski, gdzie stoj膮 przed ogromn膮 szans膮 na awans do 膰wier膰fina艂u rozgrywek. W 艣rod臋 podopieczni Marka Go艂臋biewskiego zmierz膮 si臋 na wyje藕dzie z Motorem Lublin. Czy zmagaj膮cy si臋 z w艂asnymi problemami gospodarze b臋d膮 w stanie zaskoczy膰 mistrza Polski?

Motor Lublin – Legia Warszawa zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Cel Motoru na ten sezon by艂 do艣膰 prosty – wywalczy膰 awans do Fortuna I Ligi. P贸ki co lubelski klub nie zachwyca i niewykluczone, 偶e plany trzeba b臋dzie od艂o偶y膰 na kolejny rok. Do przewodz膮cej stawce Stali Rzesz贸w lublinianie trac膮 ju偶 17 punkt贸w. Druga w tabeli Chojniczanka odjecha艂a Motorowi na siedem punkt贸w. W kontek艣cie ca艂ego sezonu to wci膮偶 niewiele, ale Motor nie jest ostatnimi czasy w najlepszej formie. Pomimo kompletnej przebudowy, dru偶yna wci膮偶 nie zachwyca i wygra艂a w tym sezonie zaledwie 6 z 19 spotka艅. 膯wier膰fina艂 Pucharu Polski zosta艂by na Lubelszczy藕nie przyj臋ty jako ogromny sukces. 呕eby awansowa膰 do 1/4 fina艂u konieczne b臋dzie jednak pokonanie wci膮偶 aktualnego mistrza Polski.

Podobnie jak Motor, Legia r贸wnie偶 walczy ze swoimi demonami. Klub ca艂y czas znajduje si臋 w sporych tarapatach. Je艣li Wojskowi odpadliby z Pucharu Polski to ich sezon mo偶e uratowa膰 jedynie Liga Europy, w kt贸rej ju偶 9 grudnia zmierz膮 si臋 ze Spartakiem Moskwa. Je艣li Legia chce na wiosn臋 gra膰 w europejskich pucharach, to w meczu z rosyjskim klubem musi wywalczy膰 trzy punkty. Jednocze艣nie, podopieczni Marka Go艂臋biewskiego musz膮 skupi膰 si臋 na poprawie swojej pozycji w PKO BP Ekstraklasie, gdzie sto艂eczny klub nadal plasuje si臋 w strefie spadkowej. Warszawian czeka w najbli偶szym czasie wiele kluczowych spotka艅. Czy wystarczy si艂 i koncentracji, by zwyci臋偶y膰 w ka偶dym z nich?

Motor Lublin – Legia Warszawa nasze typy

Motor stanie w 艣rod臋 przed wielk膮 szans膮. Do Lublina przyjedzie bowiem, wci膮偶 rozbita, Legia, kt贸ra zmuszona b臋dzie w najbli偶szym czasie m膮drze gospodarowa膰 si艂ami. Wydaje nam si臋, 偶e podopieczni Marka Saganowskiego b臋d膮 w stanie podj膮膰 w tym meczu r臋kawic臋.

Motor Lublin – Legia Warszawa | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 gola 2.15 @ Superbet

Motor Lublin – Legia Warszawa | Typ: remis w 1. po艂owie lub 2. po艂owie 1.62 @ Superbet

Motor Lublin – Legia Warszawa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Motoru, kurs: 6.0

remis, kurs: 4.50

wygrana Legii, kurs: 1.42

Motor Lublin – Legia Warszawa fakty meczowe

Motor Lublin nie przegra艂 偶adnego z trzech ostatnich spotka艅

Legia przegra艂a dziewi臋膰 z jedenastu ostatnich spotka艅

W obecnym sezonie Motor tylko dwa razy przegra艂 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮

Motor Lublin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ruch Chorz贸w – Motor Lublin 0:0

Motor Lublin – Znicz Pruszk贸w 1:1

Motor Lublin – Wis艂a Pu艂awy 4:1

Radunia St臋偶yca – Motor Lublin 1:0

Motor Lublin – Stal Rzesz贸w 0:2

Legia Warszawa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Legia Warszawa – Jagiellonia Bia艂ystok 1:0

Leicester – Legia Warszawa 3:1

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa 3:2

Legia Warszawa – Stal Mielec 1:3

Legia Warszawa – Napoli 1:4

Zobacz tak偶e:

G贸rnik Zabrze 鈥 艢l膮sk Wroc艂aw (3.12.2021, pi膮tek, 20:30)

Mied藕 Legnica – GKS Tychy (3.12.2021, pi膮tek, 20:30)