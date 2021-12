Garbarnia – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (1.12.2021)

Aktualnego lidera PKO BP Ekstraklasy czeka w środę wyjazd do Krakowa. W 1/8 finału Pucharu Polski, Garbarnia podejmie przed własną publicznością drużynę Lecha Poznań. Czy gospodarzy stać na to, by sprawić niespodziankę i zameldować się w ćwierćfinale?

Garbarnia – Lech Poznań zapowiedź (środa, 11:45)

W tegorocznych rozgrywkach Pucharu Polski, Garbarnia rozprawiła się już z Chrobrym Głogów i Wieczystą Kraków. Zespół eWinner 2 ligi bez problemów rozbił klub Sławomira Peszki i tym samym znalazł się w 1/8 finału rozgrywek. Teraz zadanie, przed którym staną krakowianie będzie o wiele trudniejsze. Do stolicy Małopolski przyjedzie bowiem aktualny lider PKO BP Ekstraklasy – Lech Poznań.

Kolejorz bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. W obliczu słabości Legii, poznaniacy stali się głównym kandydatem do zdobycia tytułu mistrza Polski. Ostatnią i zarazem jedyną ligową porażkę Lech zanotował jeszcze we wrześniu. Od tamtej pory podopieczni Macieja Skorży pozostają niepokonani. Drużyna z Wielkopolski ma szansę powalczyć nawet o podwójną koronę. By zachować na to szanse poznaniacy muszą jednak w środę pokonać Garbarnię.

Garbarnia – Lech Poznań nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest drużyna Lecha Poznań. Mało prawdopodobne wydaje się, by drużyna z trzeciej klasy rozgrywkowej będzie w stanie nawiązać walkę z liderem PKO BP Ekstraklasy.

Garbarnia – Lech Poznań fakty meczowe

Lech przegrał w tym sezonie tylko jedno spotkanie

Garbarnia przegrała tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań

Garbarnia przegrała jedno domowe spotkanie w tym sezonie

Garbarnia – pięć ostatnich spotkań

Radunia Stężyca – Garbarnia 0:2

Garbarnia – Sokół Ostróda 0:0

Wigry Suwałki – Garbarnia 1:0

Wieczysta Kraków – Garbarnia 0:5

Garbarnia – KKS Kalisz 3:1

Lech Poznań – pięć ostatnich spotkań

Lech Poznań – Warta Poznań 2:0

Lech Poznań – Piast Gliwice 1:0

Górnik Łęczna – Lech Poznań 1:1

Stal Mielec – Lech Poznań 0:0

Unia Skierniewice – Lech Poznań 0:2

