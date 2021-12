Zagłębie Lubin – Wisła Kraków 🇵🇱 Typy, kursy (11.12.2021)

W osiemnastej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re s膮siaduj膮 ze sob膮 w tabeli. Plasuj膮ce si臋 na czternastym miejscu Zag艂臋bie Lubin podejmie na w艂asnym stadionie trzynast膮 Wis艂臋 Krak贸w. Zwyci臋zca spotkanie nieco oddali si臋 od strefy spadkowej i zapewni sobie wi臋kszy spok贸j podczas przerwy zimowej.聽

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a Krak贸w zapowied藕 (sobota, 17:30)

Zag艂臋bie Lubin do艣膰 mocno zawodzi w ostatnim czasie. Miedziowi przegrali a偶 cztery spo艣r贸d ostatnich pi臋ciu spotka艅, co sprawi艂o, 偶e zanotowali spory spadek w ligowej tabeli. Prawd膮 jest jednak, 偶e lubinianie mierzyli si臋 w ostatnim czasie z dru偶ynami z czo艂贸wki tabeli. Najpierw ulegli Lechii Gda艅sk, nast臋pnie Radomiakowi i Rakowowi, a w minionej kolejce lepszy okaza艂 si臋 Lech Pozna艅. Spotkanie z Wis艂膮 Krak贸w b臋dzie dla Miedziowych szans膮 na prze艂amanie.

W Krakowie powod贸w do optymizmu r贸wnie偶 jest w ostatnim czasie niewiele. Wis艂a najcz臋艣ciej przegrywa swoje spotkania, a dru偶yna zbudowana przez Adriana Gul臋 raczej nie rokuje najlepiej. Krakowianie wygrali zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅. Mia艂o to miejsce w derbowym starciu z Cracovi膮. Pozosta艂e mecze to trzy pora偶ki oraz remis. Wydaje si臋, 偶e Bia艂a Gwiazda nie b臋dzie mia艂a 艂atwo w sobotnim starciu i to Zag艂臋bie ma wi臋ksze szanse na triumf.

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a Krak贸w nasze typy

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a Krak贸w | Typ: Zag艂臋bie 2.58 @ Betfan

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a Krak贸w | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola 1.69 @ Betfan

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a Krak贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Zag艂臋bia, kurs: 2.58

remis, kurs: 3.30

wygrana Wis艂y Krak贸w, kurs: 2.83

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a Krak贸w fakty meczowe

Pi臋膰 ostatnich mecz贸w to pi臋膰 pora偶ek Zag艂臋bia

W ostatnich pi臋ciu meczach Wis艂a strzeli艂a pi臋膰 bramek

W czterech z pi臋ciu ostatnich star膰 obu dru偶yn pada艂y przynajmniej trzy bramki

Zag艂臋bie Lubin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 2:3

Arka Gdynia – Zag艂臋bie Lubin 2:1

Rak贸w Cz臋stochowa – Zag艂臋bie Lubin 4:0

Zag艂臋bie Lubin – Radomiak 0:2

Lechia Gda艅sk – Zag艂臋bie Lubin 2:1

Wis艂a Krak贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Warta Pozna艅 – Wis艂a Krak贸w 1:1

Widzew 艁贸d藕 – Wis艂a Krak贸w 1:3

Wis艂a Krak贸w – Radomiak 0:1

Jagiellonia – Wis艂a Krak贸w 3:1

Stal Mielec – Wis艂a Krak贸w 1:1

Inne sobotnie spotkania

Radomiak – Lech Pozna艅 (11.12.2021, sobota, 15:00)

Lechia Gda艅sk 鈥 Jagiellonia (11.12.2021, sobota, 20:00)