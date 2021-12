Atalanta Bergamo – AS Roma 🇮🇹 Typy, kursy (18.12.2021)

Atalanta Bergamo znajduje się ostatnio na przysłowiowej fali. Rywalem piłkarzy z Lombardii będzie w tej kolejce Roma, która cały czas poszukuje swojej tożsamości i optymalnej formy. Czy ekipa Gasperiniego odprawi Rzymian z kwitkiem?

Atalanta Bergamo – AS Roma zapowiedź (sobota, 15:00)

Atalanta Bergamo to bez cienia wątpliwości jedna z najgorętszych drużyn obecnego sezonu Serie A. Gospodarze pozostają niepokonani w lidze od początku października. W tym czasie ekipa z Bergamo rozegrała dziesięć ligowych spotkań, w których zanotowała osiem wygranych oraz dwa remisy! Co więcej Atalanta notuje obecnie serię pięciu ligowych wygranych z rzędu. Jak zatem widać, maszyna Gasperiniego w kolejnym już sezonie ani widzi zwalniać tempa.

Roma to natomiast zespół szalenie nieregularny. Rzymianie mają na swoim koncie dziewięć wygranych, remis oraz aż siedem porażek, podane wyniki w zasadzie idealnie odzwierciedlają problem, z jakim borykać przyszło się Jose Mourinho. Ciężko bowiem w przypadku Romy mówić w tym sezonie o jakiejkolwiek regularności, skoro zespół notorycznie przeplata wygrane z porażkami. Jak na drużynę The Special One przystało, goście całkiem nieźle spisują się w defensywie. Dziewiętnaście straconych bramek to czwarty najlepszy wynik w stawce.

Atalanta Bergamo – AS Roma nasze typy

Przy tak rewelacyjnej formie gospodarzy ciężko stawiać na cokolwiek innego niż wygrana Atalanty. Niemniej, piłkarze z Rzymu na pewno nie poddadzą się bez walki, dlatego też rozsądnym typem na te starcie zdaje się być BTTS.

Atalanta Bergamo – AS Roma |typ: Atalanta @1.72 BETFAN

Ataltnta Bergamo – AS Roma |typ: BTTS @1.60 BETFAN

Atalanta Bergamo – AS Roma kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Atalanty: 1.72

remis: 4.25

zwycięstwo Romy: 4.50

Atalanta Bergamo – AS Roma fakty meczowe

Atalanta wygrała pięć poprzednich spotkań w lidze.

Roma ma czwartą najlepszą defensywę w stawce.

Atalanta nie przegrała w Serie A od początku października.

Atalanta Bergamo pięć ostatnich spotkań

Verona – Atalanta Bergamo 1:2

Atalanta Bergamo – Villarreal 2:3

Napoli – Atalanta Bergamo 2:3

Atalanta Bergamo – Venezia 4:0

Juventus – Atalanta Bergamo 0:1

AS Roma pięć ostatnich spotkań

AS Roma – Spezia 2:0

CSKA Sofia – AS Roma 2:3

AS Roma – Inter Mediolan 0:3

Bologna – AS Roma 1:0

AS Roma – Torino 1:0

