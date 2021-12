Blackpool – Middlesbrough 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (29.12.2021)

Znajdujące się w niezłej formie Middlesbrough zmierzy się w środę na wyjeździe z Blackpool. Forma gospodarzy daleka jest od ideału, czy oznacza to łatwą wygraną ekipy gości?

Blackpool – Middlesbrough zapowiedź (środa, 20:45)

Co tu dużo mówić, ostatnie tygodnie to dla fanów Blackpool droga przez mękę. Wygrana nad Peterborough pozwoliła drużynie na przełamanie serii siedmiu meczów bez wygranej. Niestety jednak zespół w kolejnym meczu uległ w konfrontacji z Huddersfield (2:3). Mimo relatywnie słabych wyników pozycja Blackpool w tabeli nie jest zła. Gospodarze zajmują trzynaste miejsce, a ich przewaga nad strefą spadkową wynosi aż jedenaście punktów. Wydaje się, że jest to naprawdę bezpieczny zapas i tylko kataklizm byłby w stanie sprawić, że drużyna znalazłaby się w tarapatach.

Middlesbrough jest natomiast na przestrzeni pięciu poprzednich kolejek jedną z najlepszych drużyn ligi. Zespół w omawianym okresie zanotował cztery zwycięstwa oraz remis, dzięki czemu znajduje się teraz na piątym miejscu w stawce. Strata do znajdującego się lokatę wyżej West Brom wynosi jednak aż pięć punktów. Goście zatem muszą dalej sumiennie punktować i liczyć na potknięcia swoich rywali. W czterech z pięciu poprzednich meczach Boro padały maksimum dwa gole, zespół tyle samo razy zachowywał również czyste konto.

Blackpool – Middlesbrough nasze typy

Stawiamy na wygraną gości oraz under 2.5 gole. Boro to zespół grający metodyczną i efektywną piłkę, która w ostatnich tygodniach przynosi naprawdę dobre rezultaty. W obozie Blackpool można już natomiast mówić o niemałym kryzysie.

Blackpool – Middlesbrough |typ: Middlesbrough @2.25 Superbet

Blackpool – Middlesbrough |typ: under 2.5 gole @1.77 Superbet

Blackpool – Middlesbrough kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Blackpool: 3.30

remis: 3.30

zwycięstwo Boro: 2.25

Blackpool – Middlesbrough fakty meczowe

Blackpool przegrało cztery z pięciu poprzednich spotkań.

Boro wygrało na przestrzeni pięciu ostatnich kolejek aż czterokrotnie.

W czterech z pięciu wcześniejszych spotkań gości padały maksimum dwa gole.

Blackpool pięć ostatnich spotkań

Huddersfield – Blackpool 3:2

Blackpool – Peterborough 3:1

Derby – Blackpool 1:0

Blackpool – Luton 0:3

Birmingham – Blackpool 1:0

Middlesbrough pięć ostatnich spotkań

Middlesbrough – Nottingham 2:0

Middlesbrough – Bournemouth 1:0

Stoke – Middlesbrough 0:0

MIddlesbrough – Swansea 1:0

Huddersfield – Middlesbrough 1:2

