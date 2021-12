Watford – Tottenham 🇬🇧 Typy, kursy (01.01.2022)

W pierwszym dniu 2022 roku o wa偶ne punkty zagraj膮 ze sob膮 zespo艂y z dw贸ch przeciwnych rejon贸w tabeli. Utrzymuj膮cy si臋 tu偶 nad kresk膮 Watford podejmie Tottenham, aspiruj膮cy do gry w europejskich pucharach.

Watford – Tottenham zapowied藕 (sobota, 16:00)

Po nieznacznym do艂ku w pocz膮tkach sezonu, zesp贸艂 z p贸艂nocnego Londynu wraca do walki o wysokie cele. W ostatnich pi臋ciu kolejkach Tottenham nale偶y do najlepszych zespo艂贸w ligi, nie poni贸s艂wszy w nich ani jednej pora偶ki. Na ten moment daje to Kogutom sz贸st膮 pozycj臋 w tabeli, z punktem straty do pi膮tego West Hamu. Go艣cie rozegrali jednak a偶 o dwa mecze mniej od czo艂贸wki ligowej, co tym mocniej wa偶y na znaczeniu najbli偶szych spotka艅 Tottenhamu. Nowy rok w wypadku Kogut贸w szczeg贸lnie wypada艂oby rozpocz膮膰 od zwyci臋stwa.

Zarejestruj si臋 w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozyt贸w do 2000 z艂. Po rejestracji przez pierwszy miesi膮c grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.

Ich rywal, a zarazem gospodarz sobotniego meczu, notuje wybitnie z艂膮 pass臋 w ostatnich tygodniach, razem z Norwich pozostaj膮c jednym z najgorszych zespo艂贸w ligi. Watford przegra艂 wszystkie ostatnie pi臋膰 spotka艅, utrzymuj膮c si臋 tylko nieznacznie ponad stref膮 spadkow膮. R贸wnie偶 i gospodarze musz膮 zacz膮膰 punktowa膰, cho膰 z ich perspektywy zadanie jest zdecydowanie trudniejsze.

Watford – Tottenham typy

Gospodarze s膮 w stanie “uk膮si膰” dobrze dysponowanych go艣ci, jednak wiele wskazuje na to, 偶e wygrana mo偶e by膰 zbyt wysoko zawieszon膮 poprzeczk膮.

Watford – Tottenham | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola – TAK @1.77 NobleBet

Watford – Tottenham | Typ: Bramka Emmanuela Dennisa @2.80 NobleBet

Watford – Tottenham kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Watford wygra, kurs: 5,75

Remis, kurs: 4,45

Tottenham wygra, kurs: 1,65

Watford – Tottenham fakty meczowe

Gospodarze przegrali wszystkie pi臋膰 ostatnich spotka艅

W ostatnich pi臋ciu kolejkach we wszystkich meczach Watfordu pad艂y minimum trzy bramki

Emmanuel Dennis zdobywa艂 bramki w pi臋ciu z sze艣ciu ostatnich spotka艅 Watfordu

Watford pi臋膰 ostatnich spotka艅

Watford – West Ham 1:4

Brentford – West Ham 2:1

Watford – Manchester City 1:3

Watford – Chelsea 1:2

Leicester – Watford 4:2

Tottenham pi臋膰 ostatnich spotka艅

Southampton – Tottenham 1:1

Tottenham – Crystal Palace 3:0

Tottenham – West Ham 2:1

Tottenham – Liverpool 2:2

Tottenham – Norwich 3:0