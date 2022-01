Real Mallorca – FC Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (02.01.2022)

Cho膰 na papierze starcie Real Mallorca – FC Barcelona nie zapowiada si臋 na papierze na najbardziej ciekawe, to go艣cie w ostatnim czasie mierz膮 si臋 ze sporymi problemami kadrowymi i wbrew pozorom nie b臋dzie to taki spacerek dla zawodnik贸w Barcelony kt贸rzy s膮 wci膮偶 w walce o miejsce w czo艂owej czw贸rce La Ligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Real Mallorca – FC Barcelona zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Gospodarze tego starcia dobrze wiedz膮, 偶e w tym sezonie celem jest spokojne utrzymanie si臋 w elicie. P贸ki co sytuacja Realu Mallorca nie jest z艂a i fani mog膮 by膰 wzgl臋dnie zadowoleni z postawy swoich ulubie艅c贸w kt贸rzy w ka偶dym meczu daj膮 z siebie sto procent. Starcie z Barcelon膮 nie b臋dzie nale偶a艂o do tych z gatunku 艂atwiejszych, ale mo偶na spodziewa膰 si臋 naprawd臋 ciekawego meczu.

Go艣cie za to nadal nie mog膮 znale藕膰 stabilizacji i p贸ki co Barcelona wcale nie mo偶e by膰 pewna miejsca w Lidze Mistrz贸w w przysz艂ym sezonie. Gracze Blaugrany s膮 ca艂y czas blisko czo艂owej czw贸rki, ale je艣li faktycznie zawodnicy Barcy chc膮 si臋 tam znale藕膰 to musz膮 wygrywa膰 takie mecze jak te z Mallorc膮, bo inaczej o lepsze miejsce w ligowej tabeli b臋dzie bardzo trudno.

Real Mallorca – FC Barcelona nasze typy

Co prawda Barcelona jest do艣膰 mocno os艂abiona w meczu z Mallorc膮, ale mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e niekt贸rzy gracze Blaugrany i tak b臋d膮 w stanie zrobi膰 r贸偶nic臋 i ostatecznie go艣cie b臋d膮 w stanie rozpocz膮膰 2022 rok od wygranej w wa偶nym wyjazdowym meczu.

Real Mallorca – FC Barcelona | Typ: FC Barcelona @2.15 Noblebet

Real Mallorca – FC Barcelona | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.92 Noblebet

Real Mallorca – FC Barcelona kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest FC Barcelona. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.15. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Real Mallorca – FC Barcelona, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.65.

Real Mallorca – FC Barcelona fakty meczowe

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 7 mecz贸w.

Na ostatnich 5 spotka艅 Barcelony w a偶 4 obie dru偶yny strzela艂y gola.

Na ostatnich 9 mecz贸w go艣ci w a偶 7 fani ogl膮dali mniej ni偶 10.5 rzut贸w ro偶nych.

Real Mallorca ostatnie pi臋膰 spotka艅

Granada – Real Mallorca 4:1

Llanera – Real Mallorca 0:6

Real Mallorca – Celta Vigo 0:0

Atletico Madryt – Real Mallorca 1:2

Gimnastica Segoviana – Real Mallorca 0:2

FC Barcelona ostatnie pi臋膰 spotka艅

Sevilla – FC Barcelona 1:1

FC Barcelona – Elche 3:2

FC Barcelona – Boca Juniors 1:1

Osasuna – FC Barcelona 2:2

Bayern Monachium – FC Barcelona 3:0

