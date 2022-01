Getafe – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (02.01.2022)

W niedzielne popołudnie będziemy świadkami pojedynku Getafe z Realem Madryt. Czy gospodarze są skazani w tej konfrontacji na pewną porażkę?

Getafe – Real Madryt zapowiedź (niedziela, 16:00)

Rok 2021 zdecydowanie nie należał dla piłkarzy Getafe do udanych. Zespół w poprzednim sezonie niemal do końca walczył o utrzymanie, w bieżących rozgrywkach zaś spisuje się niewiele lepiej. Getafe zajmuje w tym momencie szesnaste miejsce w tabeli, zespół ma na swoim koncie tyle samo punktów co chociażby Deportivo Alaves znajdujące się w strefie spadkowej. Miejsce w tabeli może tego nie wskazuje, ale nie zmienia to faktu, że gospodarze notują obecnie w lidze serię pięciu kolejnych meczów bez przegranej.

Acelotti powrócił do ligi hiszpańskiej w wielkim stylu. Dowodzony przez Włocha Real Madryt zakończył poprzedni rok na pierwszym miejscu w tabeli. Mimo nieco rozczarowującej przygody z Napoli czy przeciętnego okresu w Evertonie, Carletto pokazał wszystkim, że dalej jest trenerem, który potrafi wydobyć ze swoich zawodników maksimum możliwości. Królewscy nie poczynili wielu zmian kadrowych względem zeszłego sezonu, nie przeszkadzało im to jednak w zakończeniu roku z aż ośmiopunktową przewagą nad drugą w tabeli Sevillą.

Getafe – Real Madryt nasze typy

Stawiamy w tym spotkaniu na wygraną Królewskich oraz na to, że otworzą oni wynik meczu już w pierwszej połowie. Getafe mimo nienajgorszych wyników w końcówce roku, nie ma raczej większych szans z dobrze naoliwioną maszyną Ancelottiego.

Getafe – Real Madryt |typ: Real Madryt @1.63 BETFAN

Getafe – Real Madryt |typ: Real strzeli pierwszego gola w pierwszej połowie @2.02 BETFAN

Getafe – Real Madryt kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Getafe: 5.40

remis: 3.85

zwycięstwo Realu: 1.63

Getafe – Real Madryt fakty meczowe

Getafe notuje serię pięciu ligowych meczów bez porażki.

Gospodarze mają tyle samo punktów co znajdujące się w strefie spadkowej Deportivo.

Real ma osiem punktów zapasu nad drugą drużyną w tabeli.

Getafe pięć ostatnich spotkań

Getafe – Osasuna 1:0

Baleares – Getafe 5:0

Deportivo Alaves – Getafe 1:1

Getafe – Athletic Bilbao 0:0

Mollerussa – Getafe 1:5

Real Madryt pięć ostatnich spotkań

Athletic Bilbao – Real Madryt 1:2

Real Madryt – Cadiz 0:0

Real Madryt – Atletico Madryt 2:0

Real Madryt – Inter Mediolan 2:0

Real Sociedad – Real Madryt 0:2

