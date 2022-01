CD Tenerife – Las Palmas 🇪🇸 Typy, kursy (02.01.2022)

Niedziel臋 z drug膮 lig膮 hiszpa艅sk膮 zako艅czymy meczem dw贸ch zespo艂贸w z wysp. Tenerife podejmie Las Palmas. Czy go艣cie mimo gorszej dyspozycji s膮 w stanie nawi膮za膰 rywalizacj臋 z faworyzowanym rywalem?

CD Tenerife 鈥 Las Palmas zapowied藕 (niedziela, 21:30)

Pi艂karze z Teneryfy mog膮 by膰 zadowoleni z pracy jak膮 wykonali w drugiej po艂owie 2021 roku. Gospodarze znajduj膮 si臋 w tym momencie na trzecim miejscu w tabeli, a ich strata do drugiego Eibaru wynosi cztery punkty. Nie bez znaczenia pozostaje w tym wypadku fakt, 偶e zesp贸艂 z Baskonii rozegra艂 do tej pory o jeden mecz wi臋cej. Tenerife w pi臋ciu poprzednich kolejkach ligowych zaliczy艂o trzy zwyci臋stwa oraz dwa remisy.

Las Palmas zaliczy艂o pod koniec roku kalendarzowego ma艂y zjazd formy. Trzy pora偶ki, jedna wygrana oraz jeden remis to rezultaty, kt贸re zesp贸艂 osi膮ga艂 w ostatnich pi臋ciu kolejkach 2021 roku. Nie da si臋 ukry膰, 偶e nie s膮 to wyniki, kt贸re w jakikolwiek spos贸b robi艂yby wra偶enie. Gorsza gra prze艂o偶y艂a si臋 na gorsze miejsce w ligowej tabeli. Las Palmas spad艂o na 贸sm膮 pozycj臋, jednak strata do top 6 jest niewielka, bo wynosi tylko punkt.

CD Tenerife 鈥 Las Palmas nasze typy

Stawiamy w tym meczu na zwyci臋stwo gospodarzy oraz under 2.5 gole. Tylko w jednym z dziesi臋ciu poprzednich spotka艅 ekipy z Teneryfy pada艂y wi臋cej ni偶 dwie bramki. Atut w艂asnego boiska powinien pom贸c dru偶ynie w utrzymaniu tej tendencji.

CD Tenerife 鈥 Las Palmas |typ: CD Tenerife @2.18 LV Bet

CD Tenerife 鈥 Las Palmas |typ: under 2.5 gole @1.61 LV Bet

CD Tenerife 鈥 Las Palmas kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

– wygrana gospodarzy: 2.18

– remis: 3.10

– zwyci臋stwo go艣ci: 3.35

CD Tenerife 鈥 Las Palmas fakty meczowe

Go艣cie wygrali tylko jedno z pi臋ciu poprzednich spotka艅 w lidze.

W dziewi臋ciu z dziesi臋ciu poprzednich mecz贸w gospodarzy pada艂y maksimum dwa gole.

Las Palmas traci tylko punkty do top 6.

CD Tenerife pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zaragoza 鈥 CD Tenerife 0:2

CD Tenerife 鈥 Eibar 0:1

CD Tenerife 鈥 Lugo 1:1

Cartagena 鈥 CD Tenerife 1:1

Ibiza Islas Pitiusas 鈥 CD Tenerife 1:2

Las Palmas pi臋膰 ostatnich spotka艅

Las Palmas 鈥 Eibar 0:1

Real Valladolid 鈥 Las Palmas 3:1

Amorebieta 鈥 Las Palmas 1:1

Las Palmas 鈥 Sporting Gijon 1:0

Velez 鈥 Las Palmas 2:3

