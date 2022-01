Sassuolo – Genoa 🇮🇹 Typy, kursy (06.01.2022)

Mecz Sassuolo – Genoa na papierze nie zapowiada si臋 na najciekawszy, ale dla obu ekip b臋dzie to naprawd臋 wa偶ne spotkanie. Ka偶dy chce dobrze wej艣膰 w 2022 rok i na pewno fani tych dru偶yn licz膮 na jak najlepszy wyst臋p swoich ulubie艅c贸w kt贸rzy graj膮 mimo wszystko poni偶ej oczekiwa艅 kibic贸w. Szykuje si臋 jednak wbrew pozorom interesuj膮ce starcie kt贸re powinno sta膰 na wysokim poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Sassuolo – Genoa zapowied藕 (czwartek, 16:30)

Gospodarze tego meczu na pewno liczyli na to, 偶e w tym sezonie w艂膮cz膮 si臋 w walk臋 o europejskie puchary. Sta艂o si臋 inaczej i p贸ki co gracze Sassuolo znajduj膮 si臋 w dolnej cz臋艣ci tabeli z kilkupunktow膮 strat膮 do miejsc daj膮cych mo偶liwo艣膰 gry w chocia偶by Lidze Konferencji. Mimo wszystko do ko艅ca sezonu pozosta艂o jeszcze wiele mecz贸w i sporo mo偶e si臋 zdarzy膰.

Go艣cie za to b臋d膮 zapewne walczyli o utrzymanie do ko艅ca sezonu i nie jest to wymarzona sytuacja dla graczy Genoi kt贸rzy na pewno liczyli na lepsze wyst臋py. Mimo wszystko kibice wierz膮, 偶e zobacz膮 swoj膮 ulubion膮 dru偶yn臋 za rok w Serie A wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋 interesuj膮cej drugiej cz臋艣ci sezonu w wykonaniu go艣ci.

Sassuolo – Genoa nasze typy

Zawodnicy Sassuolo wygl膮daj膮 w tym sezonie zdecydowanie lepiej od swoich rywali i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e w starciu z Geno膮 nie dadz膮 oni swoim rywalom 偶adnych szans i ostatecznie trzy punkty pozostan膮 na Mapei Stadium.

Nasze typy Sassuolo 1.60 Zagraj

Zagraj poni偶ej 3.0 goli 1,77 Zagraj

Sassuolo – Genoa kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Sassuolo. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.60. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Sassuolo – Genoa, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 4.40. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.50.

Sassuolo – Genoa fakty meczowe

Na ostatnich 6 mecz贸w go艣ci w a偶 5 fani ogl膮dali mniej ni偶 4.5 kartek.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 13 mecz贸w.

Na ostatnich 10 spotka艅 Sassuolo w a偶 9 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Sassuolo ostatnie pi臋膰 spotka艅

Sassuolo – Bologna 0:3

Fiorentina – Sassuolo 2:2

Sassuolo – Lazio 2:1

Spezia – Sassuolo 2:2

Sassuolo – Napoli 2:2

Genoa ostatnie pi臋膰 spotka艅

Genoa – Atalanta 0:0

Lazio – Genoa 3:1

Genoa – Salernitana 1:0

Genoa – Sampdoria 1:3

Juventus – Genoa 2:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Arsenal – Liverpool typy

Bologna – Inter Mediolan typy