Arsenal – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (06.01.2022)

Mecz Arsenalu z Liverpoolem na papierze zapowiada si臋 na ciekawy, ale wbrew pozorom nie musi by膰 to wcale wyr贸wnane starcie. Go艣cie w poniedzia艂ek wys艂ali pro艣b臋 o prze艂o偶enie tego meczu ze wzgl臋du na braki kadrowe zwi膮zane mi臋dzy innymi z koronawirusem i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e je艣li do tego starcia dojdzie to gracze Liverpoolu nie b臋d膮 mogli wyst膮pi膰 w mocnym sk艂adzie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Arsenal – Liverpool zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Gospodarze tego meczu w ostatnim czasie graj膮 naprawd臋 dobrze cho膰 na rozpocz臋cie roku przegrali w bardzo pechowym stylu z Manchesterem City. Mimo wszystko kibice mogli by膰 zadowoleni z gry swoich ulubie艅c贸w i w p贸艂finale Carabao Cup wcale Arsenal nie jest na straconej pozycji i Kanonier贸w sta膰 na pokonanie Liverpoolu w tym dwumeczu.

Go艣cie za to maj膮 problemy kadrowe i na pewno b臋dzie to bardzo trudny miesi膮c dla Liverpoolu je艣li w艂adze Premier League i Carabao Cup nie b臋d膮 chcieli przek艂ada膰 mecz贸w tej dru偶yny. P贸ki co sztab szkoleniowy i gracze Liverpoolu przygotowuj膮 si臋 normalnie do kolejnych mecz贸w, ale nie b臋dzieto by膰 艂atwy mecz dla go艣ci je艣li rzeczywi艣cie dojdzie do skutku.

Arsenal – Liverpool nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 problemy kadrowe Liverpoolu nie mo偶na spodziewa膰 si臋 od tej dru偶yny mocnego wyst臋pu w tym 艣rodowym starciu. Arsenal zapewne podejdzie do tego starcia bardziej powa偶nie i dlatego w przynajmniej pierwszym meczu lepsza powinna by膰 ekipa z Londynu.

Nasze typy Arsenal 1.80 Zagraj

Zagraj powy偶ej 2.75 goli 1.85 Zagraj

Arsenal – Liverpool kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Arsenal. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.80. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Arsenal – Liverpool, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.85. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.15.

Arsenal – Liverpool fakty meczowe

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 5 mecz贸w.

Na ostatnich 8 mecz贸w gospodarzy w a偶 7 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Arsenal w ostatnich 9 spotkaniach zdobywali pierwsz膮 bramk臋.

Arsenal ostatnie pi臋膰 spotka艅

Arsenal – Manchester City 1:2

Norwich – Arsenal 0:5

Arsenal – Sunderland 5:1

Leeds – Arsenal 1:4

Arsenal – West Ham 2:0

Liverpool ostatnie pi臋膰 spotka艅

Chelsea – Liverpool 2:2

Leicester – Liverpool 1:0

Liverpool – Leicester 3:3

Tottenham – Liverpool 2:2

Liverpool – Newcastle 3:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Bologna – Inter Mediolan typy