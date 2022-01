Juventus – Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (6.01.2022)

Obok meczu AC Milan – AS Roma, w dwudziestej kolejce w艂oskiej Serie A czeka nas jeszcze jedno starcie dru偶yn ze 艣cis艂ej czo艂贸wki tabeli. Juventus podejmie bowiem przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 wicelidera z Neapolu.聽

Juventus – Napoli zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Juventus ca艂y czas znajduje si臋 w kryzysie i cho膰 w ostatnim czasie podopieczni Masiimiliano Allegriego radz膮 sobie ca艂kiem dobrze i stopniowo pn膮 si臋 w g贸r臋 tabeli, to jeszcze za wcze艣nie by odtr膮bi膰, 偶e najgorsze jest za klubem z Turynu. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e Juventus nie przegra艂 偶adnego z sze艣ciu ostatnich mecz贸w, a po drodze przydarzy艂 im si臋 tylko jeden remis z Venezi膮. Przeciwnicy co prawda nie byli z najwy偶szej p贸艂ki, dlatego dopiero teraz Bianconeri stan膮 przed prawdziwym sprawdzianem.

Napoli dobrze wesz艂o w sezon i w Neapolu pojawi艂y si臋 pierwsze g艂osy na temat mo偶liwego mistrzostwa kraju. Po trzynastej kolejce wszystko si臋 jednak posypa艂o i obecnie neapolita艅czycy plasuj膮 si臋 na trzecim miejscu w tabeli Serie A. Do przewodz膮cego stawce Interu trac膮 ju偶 jednak a偶 siedem punkt贸w i z pewno艣ci膮 nie jest to strata, kt贸r膮 da si臋 bardzo szybko zniwelowa膰. Do meczu z Juventusem Napoli podejdzie bardzo mocno os艂abione, poniewa偶 w spotkaniu nie b臋dzie mog艂o wyst膮pi膰 przynajmniej o艣miu wa偶nych pi艂karzy.

Juventus – Napoli nasze typy

Ze wzgl臋du na sytuacj臋 kadrow膮 Napoli, to Juventus podchodzi do czwartkowego spotkania w roli zdecydowanego faworyta.

Juventus – Napoli kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Juventusu, kurs: 1.68

remis, kurs: 3.75

wygrana Napoli, kurs: 5.60

Juventus – Napoli fakty meczowe

Gospodarze pozostaj膮 niepokonani od sze艣ciu spotka艅

Go艣cie wygrali tylko jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Napoli straci艂o w tym sezonie tylko 14 bramek, co jest najlepszym wynikiem w lidze

Juventus – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Juventus – Cagliari 2:0

Bologna – Juventus 0:2

Venezia – Juventus 1:1

Juventus – Malmo 1:0

Juventus – Genoa 2:0

Napoli – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Napoli – Spezi 0:1

Milan – Napoli 0:1

Napoli – Empoli 0:1

Napoli – Leicester 3:2

Napoli – Atalanta 2:3

