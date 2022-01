Granada – Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (08.01.2022)

W ramach 20. kolejki LaLiga, pi艂karze Granady zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z Barcelon膮. B臋dzie to starcie trzynastej ekipy z pi膮t膮 dru偶yn膮. Co ciekawe, wi臋cej punkt贸w w pi臋ciu ostatnich meczach zdobyli zawodnicy gospodarzy.聽

Granada – Barcelona zapowied藕 (sobota, 18:30)

W dobrym stylu ubieg艂y rok zako艅czy艂a Granada. Mowa bowiem o trzech zwyci臋stwach w czterech ostatnich meczach 2021 roku. Pi艂karze Granady poradzili sobie z Alaves, triumfuj膮c 2:1, a tak偶e wygrali 4:1 z Mallork膮 oraz pokonali 2:1 Atletico Madryt. Nowy rok gracze Granady rozpocz臋li od remisowego starcia z Elche. Aktualnie ekipa z Estadio Nuevo Los Carmenes jest na trzynastym miejscu w tabeli ze strat膮 siedmiu punkt贸w do sz贸stego Vallecano.

Pi膮t膮 pozycj臋 zajmuje obecnie Barcelona. Xavi nie ma 艂atwej pracy na Camp Nou. Nie do艣膰, 偶e kadra “Dumy Katalonii” wygl膮da przeci臋tnie, to zesp贸艂 zmaga si臋 z koronawirusem oraz kontuzjami. Wp艂ywa to oczywi艣cie na postaw臋 Barcelony. Wielokrotny mistrz Hiszpanii mia艂 spore problemy, by wygra膰 z Linares w pucharze. Ostatecznie “Duma Katalonii” awansowa艂a dalej.

Granada – Barcelona nasze typy

Trudno przewidzie膰 przebieg tego spotkania. Granada dobrze zako艅czy艂a rok. Z kolei Barcelona zmaga si臋 z problemami kadrowymi. zak艂adamy, 偶e zobaczymy gole z dw贸ch stron.

Granada – Barcelona kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Granada wygra, kurs: 4.65

Remis, kurs: 3.80

Barcelona wygra, kurs: 1.78

Granada – Barcelona fakty meczowe

Granada przegra艂a jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Barcelona wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Barcelona traci艂a gola

Granada pi臋膰 ostatnich spotka艅

Elche – Granada 0:0

Granda – Atletico Madryt 2:1

Granada – Mallorca 4:1

Mancha – Granada 1:0

Cadiz – Mallorca 1:1

Barcelona pi臋膰 ostatnich spotka艅

Linares – Barcelona 1:2

Mallorca – Barcelona 0:1

Sevilla – Barcelona 1:1

Barcelona – Elche 3:2

Barcelona – Boca Juniors 1:2 (1:1)

