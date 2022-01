Real Madryt – Valencia 🇪🇸 Typy, kursy (08.01.2022)

W jednym z najciekawszych mecz贸w 20. kolejki LaLiga, Real Madryt zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Valenci膮. Czy “Kr贸lewscy” zrekompensuj膮 si臋 kibicom za niespodziewan膮 pora偶k臋 w wyjazdowym spotkaniu z Getafe?

Real Madryt – Valencia zapowied藕 (sobota, 21:00)

Wszystko wskazywa艂o na to, i偶 Real Madryt rozpocznie nowy rok od zwyci臋stwa. Pi艂karze Ancelottiego rywalizowali na wyje藕dzie z zespo艂em, kt贸ry broni si臋 przed spadkiem. Ostatecznie pi艂karze Getafe sprawili ogromn膮 niespodziank臋, wygrywaj膮c 1:0. Ten rezultat nie wp艂yn膮艂 na pozycj臋 Realu Madryt w tabeli. “Kr贸lewscy” nadal s膮 liderem hiszpa艅skiej ekstraklasy i maj膮 pi臋膰 punkt贸w przewagi nad Sevill膮, kt贸ra rozegra艂a jednak o jeden mecz mniej.

Valencia r贸wnie偶 podchodzi do tego meczu po ligowej pora偶ce. W Sylwestra ekipa “Nietoperzy” przegra艂a domowe starcie z Espanyolem 1:2, cho膰 prowadzi艂a do 83. minuty 1:0. Efektywna ko艅c贸wka w wykonaniu pi艂karzy Espanyolu sprawi艂a, i偶 Valencia nie poprawi艂a swojego dorobku punktowego. Aktualnie klub z Estadio de Mestalla jest na dziewi膮tym miejscu w tabeli ze strat膮 dw贸ch punkt贸w do sz贸stej lokaty.

Real Madryt – Valencia nasze typy

“Kr贸lewscy” powinni poradzi膰 sobie z ni偶ej sklasyfikowanym rywalem. Stawiamy zatem na zwyci臋stwo lidera LaLiga, cho膰 nie wykluczamy tutaj gola go艣ci.

Real Madryt – Valencia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Real Madryt wygra, kurs: 1.38

Remis, kurs: 5.00

Valencia wygra, kurs: 8.55

Real Madryt – Valencia fakty meczowe

Real wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Valencia wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W ka偶dym z trzech ostatnich mecz贸w Real traci艂 gola

Real Madryt pi臋膰 ostatnich spotka艅

Alcoyano – Real Madryt 1:3

Getafe – Real Madryt 1:0

Athletic Bilbao – Real Madryt 1:2

Real Madryt – Cadiz 0:0

Real Madryt – Atletico Madryt 2:0

Valencia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cartagena – Valencia 1:2

Valencia – Espanyol 1:2

Levante – Valencia 3:4

Arenteiro – Valencia 1:3

Valencia – Elche 2:1

