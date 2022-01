West Ham – Leeds 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (09.01.2022)

W jednej z najciekawszych par 1/32 fina艂u Puchar Anglii, West Ham zagra na w艂asnym obiekcie z Leeds. Kt贸ra ekipa wywalczy sobie awans do kolejnej rundy?

West Ham – Leeds zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Po serii pi臋ciu spotka艅 bez zwyci臋stwa pi艂karze West Hamu zdo艂ali si臋gn膮膰 po trzy punkty, wygrywaj膮c mecz z Watfordem. By艂o to ostatnie spotkanie “M艂ot贸w” w 2021 roku. W styczniu londy艅ski klub rozegra艂 spotkanie z Crystal Palace, wygrywaj膮c 3:2. Podopieczni Davida Moyesa bardzo dobrze radz膮 sobie w Premier League. _Potwierdza to pi膮ta pozycja w tabeli i strata punktu do Arsenalu.

Zdecydowanie gorzej wygl膮da sytuacja Leeds, kt贸re znajduje si臋 w dolnej cz臋艣ci tabeli. Pi艂karze Bielsy zdo艂ali przerwa膰 seri臋 bez zwyci臋stwa, wygrywaj膮c z Burnley 3:1. Przewaga Leeds nad stref膮 spadkow膮 jest do艣膰 bezpieczna, gdy偶 wynosi osiem punkt贸w. Jak obie ekipy poradz膮 sobie w pucharze?

West Ham – Leeds nasze typy

Argumenty przewa偶aj膮 za West Hamem. Zesp贸艂 “M艂ot贸w” znacznie lepiej radzi sobie w lidze i ma szersz膮 kadr臋. Zak艂adamy, 偶e londy艅ski klub awansuje dalej.

Nasze typy West Ham wygra 1.68 Zagraj!

Zagraj! West Ham wygra i powy偶ej 1.5 bramki 1.83 Zagraj!

West Ham – Leeds kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

West Ham wygra, kurs: 1.68

Remis, kurs: 3.90

Leeds wygra, kurs: 4.75

West Ham – Leeds fakty meczowe

West Ham wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Leeds zanotowa艂o jedno zwyci臋stwo w pi臋ciu ostatnich starciach

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Leeds traci艂o gola

West Ham pi臋膰 ostatnich spotka艅

Crystal Palace – West Ham 2:3

Watford – West Ham 1:4

West Ham – Southampton 2:3

Tottenham – West Ham 2:1

Arsenal – West Ham 2:0

Leeds pi臋膰 ostatnich spotka艅

Leeds – Burnley 3:1

Leeds – Arsenal 1:4

Manchester City – Leeds 7:0

Chelsea – Leeds 3:2

Leeds – Brentford 2:2

