Southampton – Brentford 🇬🇧 Typy, kursy (11.01.2022)

Premier League zaczyna nadrabiać zaległości. Już we wtorek rozegrany zostanie mecz osiemnastej kolejki, który został przełożony, ze względu na liczne zakażenia koronawirusem. Southampton podejmie przed własną publicznością drużynę Brentford.

Southampton – Brentford zapowiedź (wtorek, 20:45)

Southampton cały czas jest bardzo daleko od optymalnej dyspozycji, choć w ostatnim czasie Święci znacznie poprawili swoje wyniki. W przeciągu ostatnich pięciu spotkań klub Jana Bednarka zanotował tylko jedną porażkę i coraz bardziej zwiększa dystans dzielący ich od strefy spadkowej. Ewentualne zwycięstwo w zaległym meczu mogłoby wywindować Southampton na jedenaste miejsce w tabeli i tym samym na dobre zamknąć temat drobnego kryzysu.

Brentford, podobnie jak Southampton, ma na swoim koncie dwa zaległe spotkania i podobnie jak Święci, piłkarze Brentford zajmują miejsce w drugiej części tabeli. Wydaje się jednak, że tegoroczny beniaminek może być już spokojny o utrzymanie się w Premier League, więc cel minimum na ten sezon został wykonany. Ekipie, która miała w tej kampanii za wszelką cenę uniknąć powrotu do Championship, bliżej w tym momencie do pierwszej dziesiątki Premier League niż do spadku.

Southampton – Brentford nasze typy

Minimalnym faworytem tego starcia wydają się być gospodarze i choć Świętych czeka z pewnością trudne spotkanie, to trzy punkty powinny pozostać na St Mary’s Stadium.

Southampton – Brentford kursy bukmacherów

wygrana Southampton, kurs: 2.10

remis, kurs: 3.45

wygrana Brentford, kurs: 3.80

Southampton – Brentford fakty meczowe

Święci przegrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań

W trzech z pięciu ostatnich meczów wyjazdowych Brentford strzelało przynajmniej dwie bramki

Ostatnie bezpośrednie starcie tych drużyn zakończyło się pewnym zwycięstwem Brentford

Southampton – pięć ostatnich spotkań

Swansea – Southampton 2:3

Southampton – Tottenham 1:1

West Ham – Southampton 2:3

Crystal Palace – Southampton 2:2

Arsenal – Southampton 3:0

Brentford – pięć ostatnich spotkań

Port Vale – Brentford 1:4

Brentford – Aston Villa 2:1

Brentford – Manchester City 0:1

Brighton – Brentford 2:0

Brentford – Chelsea 0:2