West Ham – Leeds 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (16.01.2022)

Starcie West Hamu z Leeds na papierze zapowiada si臋 na bardzo ciekawe i na pewno kibice b臋d膮 chcieli zobaczy膰 mecz, kt贸ry powinien sta膰 na wysokim poziomie. Obie ekipy preferuj膮 ofensywny styl gry, wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋 r贸wnie偶 wielu goli w Londynie. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 gospodarzom, ale zawodnicy Leeds nie maj膮 nic do stracenia i na pewno poka偶膮 si臋 z dobrej strony. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

West Ham 鈥 Leeds zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Gospodarze tego meczu nie wykluczaj膮 walki o miejsce w Lidze Mistrz贸w w przysz艂ym sezonie. West Ham gra naprawd臋 dobry futbol i kibice tego klubu na pewno s膮 bardzo zadowoleni z postawy swoich ulubie艅c贸w w ostatnim czasie. Ekipa z Londynu ma nadziej臋, 偶e to b臋dzie ich prze艂omowy sezon i 偶e by膰 mo偶e ostatecznie zobaczymy West Ham w czo艂owej czw贸rce na koniec sezonu.

Go艣cie za to nie graj膮 w tym sezonie tak dobrze jak rok temu i kibice Leeds na pewno nie s膮 zadowoleni z gry swoich ulubie艅c贸w. Mimo wszystko dla go艣ci obecnie celem jest spokojne utrzymanie, bo sytuacja p贸ki co nie jest wcale taka z艂a, ale wszystko bardzo szybko mo偶e si臋 zmieni膰. Leeds potrafi jednak zaskoczy膰 i wcale dla West Hamu nie musi by膰 to 艂atwy do wygrania mecz.

West Ham 鈥 Leeds nasze typy

Nasze typy West Ham 1.67

owy偶ej 2.5 goli 1.62

Gospodarze w ostatnim czasie graj膮 naprawd臋 dobrze i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e na w艂asnym obiekcie nie b臋d膮 mieli problem贸w z pokonaniem graczy Leeds, kt贸rzy za to maj膮 swoje problemy i nie pokazuj膮 si臋 z idealnej strony.

West Ham 鈥 Leeds kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest West Ham. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.67. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu West Ham – Leeds, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 4.25. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.85.

West Ham 鈥 Leeds fakty meczowe

Gospodarze wygrali 4 mecze z rz臋du.

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 6 spotka艅.

Na ostatnich 6 mecz贸w Leeds w a偶 5 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

West Ham ostatnie pi臋膰 spotka艅

West Ham – Norwich 2:0

West Ham – Leeds 2:0

Crystal Palace – West Ham 2:3

Watford – West Ham 1:4

West Ham – Southampton 2:3

Leeds ostatnie pi臋膰 spotka艅

West Ham – Leeds 2:0

Leeds – Burnley 3:1

Leeds – Arsenal 1:4

Manchester City – Leeds 7:0

Chelsea – Leeds 3:2

Inne niedzielne spotkania

