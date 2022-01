Strasbourg – Montpellier Typy, kursy (16.01.2022)

Starcie pomiędzy Strasbourgiem a Montpellier będzie pojedynkiem ekip odważnie aspirujących do gry w europejskich pucharach. Obie drużyny dzieli różnica zaledwie dwóch punktów, która z nich postara się dzisiaj o wygraną?

Strasbourg – Montpellier zapowiedź (niedziela, 15:00)

Piłkarze Strasbourga mają na swoim koncie dwadzieścia dziewięć punktów, co daje im ósme miejsce w tabeli francuskiej Ligue 1. Zaznaczyć jednak należy, że gospodarze rozegrali do tej pory o jedno spotkanie mniej niż znajdujące się nad nimi Monaco oraz Lens. Pięć poprzednich kolejek to dla Strasbourga trzy wygrane, remis oraz porażka. Zespół zdobył dotychczas trzydzieści sześć bramek, co stanowi drugi najlepszy wynik w całej lidze!

Montpellier ma o dwa punkty więcej od swoich dzisiejszych rywali. Goście również rozegrali do tej pory dziewiętnaście spotkań. Istotny z punktu widzenia tej drużyny pozostaje fakt, iż znajdujące się na czwarty miejscu Rennes ma dokładnie tyle samo punktów oraz o jedno rozegrane spotkanie więcej. Piłkarze Montpellier stoją zatem przed niepowtarzalną szansą na awans do top 4.

Strasbourg – Montpellier nasze typy

Goście grają ostatnio naprawdę świetną piłkę. Z tego też powodu stawiamy w tym starciu na gości z podpórką oraz BTTS. Żadna z drużyn nie ma jakichkolwiek problemów ze zdobywaniem goli, dlatego też nie przypuszczamy by którakolwiek z nich była w stanie zagrać na „0 z tyłu”.

Strasbourg – Montepllier |typ: X2 @1.70 BETFAN

Strasbourg – Montepllier |typ: BTTS @1.66 BETFAN

Strasbourg – Montpellier kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Strasbourga: 2.09

remis: 3.50

zwycięstwo Montpellier: 3.45

Strasbourg – Montpellier fakty meczowe

Montpellier nie przegrało w lidze od czterech spotkań.

Montpellier może po tej kolejce znaleźć się w top 4.

Strasbourg ma drugą najlepszą ofensywę w lidze.

Strasbourg pięć ostatnich spotkań

Metz – Strasbourg 0:2

Montpellier – Strasbourg 1:0

Valenciennes – Strasbourg 0:1

Strasbourg – Olympique Marsylia 0:2

Nice – Strasbourg 0:3

Montpellier pięć ostatnich spotkań

Montpellier – Strasbourg 1:0

Montpellier – Angers 4:1

Andrezieux – Montpellier 0:1

Brest – Montpellier 0:4

Montpellier – Clermont 1:0