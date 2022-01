Levante – Cadiz 🇪🇸 Typy, kursy (22.01.2021)

Mecz dw贸ch najgorszych dru偶yn LaLiga otworzy sobotnie granie w Hiszpanii. Faworytem gospodarze, mimo 偶e oni trac膮 cztery punkty do Cadizu. To bardzo wa偶ne starcie dla jednych i drugich w kontek艣cie utrzymania.

Levante – Cadiz zapowied藕 (sobota, 14:00)

Levante po 19. meczach bez wygranej, rund臋 rewan偶ow膮 rozpocz臋li od triumfu domowego. Pokonali Mallorce 2:0. Teraz czas, by w ko艅cu zacz膮膰 regularnie punktowa膰. Pokonanie ekipy z Balear贸w to powinien by膰 pocz膮tek. Przed nimi teraz mecz z Cadizem, potem Getafe. Kr贸tko m贸wi膮c mo偶na nabra膰 rozp臋du na dru偶ynach o zbli偶onym potencjale, do tego, kt贸ry ma dru偶yna z Walencji. Nadal najwi臋kszym ich k艂opotem jest defensywa, wszak trac膮 ponad dwa gole na spotkanie. W przodzie jest znacznie lepiej, a ich 21 goli, to wynik lepszy chocia偶by od Athletiku Bilbao i tu偶 za Realem Sociedad.

W Kadyksie zmiana. Za Alvaro Cerver臋 przyszed艂 Sergio Gonzalez. W Pucharze Kr贸la uda艂o im si臋 ogra膰 Sporting Gijon 1:0, a w lidze rzutem na ta艣m臋 stracili wygran膮 z Espanyolem i tylko zremisowali 2:2. To bolesna strata punkt贸w. W ko艅cu mogli zbli偶y膰 si臋 na oczko do Getafe, kt贸re otwiera bezpieczn膮 stref臋 w tabeli. Przed nimi tak偶e korzystny terminarz, bo w najbli偶szych tygoniach g艂贸wnie b臋d膮 gra膰 z dru偶ynami do艂u tabeli. Je艣li teraz nie zdob臋d膮 wielu punkt贸w, dalej mo偶e by膰 za p贸藕no na utrzymanie w lidze.

Levante – Cadiz kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Levante wygra, kurs: 1,77

Cadiz wygra, kurs: 4,65

Remis, kurs: 3,65

Levante – Cadiz nasze typy

Faworytem s膮 gospodarze, jednak uwa偶amy, 偶e tak偶e go艣cie tutaj dorzuc膮 si臋 do dorobku bramkowego.

Nasze typy Levante powy偶ej 1,5 1,96 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,97 Zagraj

Levante – Cadiz fakty meczowe

Mecz dw贸ch najgorszych dru偶yn w lidze. Levante ma 11pkt, Cadiz 15

Gospodarze prze艂amali seri臋 19. mecz贸w bez wygranej. Pokonali ostatnio u siebie Mallorce

Cadiz przed chwil膮 zmieni艂 trenera. Alvaro Cervere zmieni艂 Sergio Gonzalez

W pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie pad艂 remis 1:1

