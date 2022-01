Empoli – AS Roma 🇮🇹 Typy, kursy (23.01.2022)

W ciekawie zapowiadaj膮cym si臋 starciu 23. kolejki Serie A, gracze Empoli zagraj膮 na w艂asnym obiekcie z Rom膮. Czy podopieczni Jose Mourinho zgarn膮 trzy punkty i si臋gn膮 po drugie zwyci臋stwo z rz臋du w lidze? A mo偶e to Empoli przerwie seri臋 spotka艅 bez wygranej w Serie A?

Empoli – AS Roma zapowied藕 (niedziela, 18:00)

W 偶adnym z pi臋ciu ostatnich ligowych mecz贸w gracze Empoli nie zanotowali zwyci臋stwa. Przypadaj膮 na to trzy remisy: 1:1 z Venezi膮, 3:3 z Lazio oraz 1:1 ze Spezi膮, a tak偶e dwie pora偶ki: 2:4 z Milanem i 1:5 z Sassuolo. Dodatkowo dochodzi do tego przegrany mecz z Interem w Pucharze W艂och, cho膰 Empoli prowadzi艂o do 91. minuty 2:1.

Po wygranej z Cagliari w Serie A oraz zwyci臋stwie z Lecce w pucharze do tego spotkania podchodzi Roma. Podopieczni Jose Mourinho zajmuj膮 aktualnie 贸sme miejsce w tabeli ze strat膮 tylko jednego punktu do sz贸stego Lazio. Roma wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich ligowych mecz贸w i dorzuci艂a do tego jeden remis.

Empoli – AS Roma nasze typy

W starciach Empoli pada mn贸stwo bramek. Roma r贸wnie偶 jest zespo艂em, kt贸ry potrafi stworzy膰 emocje. Spodziewamy si臋 zatem goli z dw贸ch stron i minimum trzech trafie艅.

Nasze typy Obie drużyny strzelą gola 1.48

Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.62

Empoli – AS Roma kursy bukmacher贸w

Bukmacher TOTALbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Empoli wygra, kurs: 3.65

Remis, kurs: 3.95

Roma wygra, kurs: 1.92

Empoli – AS Roma fakty meczowe

Empoli nie wygra艂o 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Roma zanotowa艂a dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich pojedynkach

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Roma traci艂a gola

Empoli pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter – Empoli 3:2 (2:2)

Venezia – Empoli 1:1

Empoli – Sassuolo 1:5

Lazio – Empoli 3:3

Empoli – AC Milan 2:4

AS Roma pi臋膰 ostatnich spotka艅

AS Roma – Lecce 3:1

AS Roma – Cagliari 1:0

AS Roma – Juventus 3:4

AC Milan – AS Roma 3:1

AS Roma – Sampdoria 1:1

