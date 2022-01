Real Valladoid – Sporting Gijon 🇪🇸 Typy, kursy (28.01.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 pi膮tkowe starcie pomi臋dzy Realem Valladoid a Sportingiem Gijon. Obie ekipy graj膮 w ostatnim czasie bardzo dobrze, ale to gospodarze s膮 faworytami do wygrania tego meczu i na pewno mo偶na spodziewa膰 si臋 solidnego wyst臋pu ze strony Realu, kt贸ry walczy o awans do La Ligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Real Valladoid – Sporting Gijon zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Gospodarze tego meczu w ostatnim czasie graj膮 bardzo dobrze i nie bez powodu eksperci stawiaj膮 Real w roli faworyt贸w do awansu do elity. Mimo wszystko do ko艅ca sezonu pozosta艂o jeszcze bardzo wiele spotka艅 i jeden kryzys formy mo偶e spowodowa膰 znaczy spadek w ligowej tabeli, tym bardziej 偶e przewaga nad dru偶ynami kt贸re znajduj膮 si臋 ni偶ej jest naprawd臋 ma艂a.

Go艣cie za to s艂abo zacz臋li ten sezon, ale w ostatnim czasie Sporting w og贸le nie przegrywa w lidze i jeszcze mo偶e okaza膰 si臋, 偶e rzutem na ta艣m臋 gracze tej dru偶yny w艂膮cz膮 si臋 do walki o bara偶e. Mimo wszystko strata do tych miejsc jest jeszcze kilkupunktowa i fani oraz gracze Sportingu podchodz膮 do tego wszystkiego ze spokojem.

Real Valladoid – Sporting Gijon nasze typy

Gospodarze b臋d膮 chcieli wygra膰 po raz pi膮ty z rz臋du ze Sportingiem Gijon i mo偶na raczej spodziewa膰 si臋 pewnej wygranej gospodarzy.

Real Valladoid – Sporting Gijon kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Real Valladoid. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.61. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Real Valladoid – Sporting Gijon, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.85. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.40.

Real Valladoid – Sporting Gijon fakty meczowe

Na ostatnich 5 mecz贸w gospodarzy w a偶 4 fani ogl膮dali mniej ni偶 2.5 goli.

Na ostatnich 5 spotka艅 go艣ci w a偶 4 obie dru偶yny strzela艂y gola.

Real wygra艂 swoje 4 ostatnie mecze przeciwko Sportingowi Gijon.

Real Valladoid ostatnie pi臋膰 spotka艅

Real Zaragoza – Real Valladoid 0:0

Real Valladoid – Burgos CF 1:0

Real Valladoid – Real Betis 0:3

Real Valladoid – Leganes 1:0

Real Sociedad – Real Valladoid 0:2

Sporting Gijon ostantie pi臋膰 spotka艅

Sporting Gijon – Amorebieta 2:1

Sporting Gijon – Cadiz 0:0

Malaga – Sporting Gijon 2:2

Sporting Gijon – Villarreal 2:1

Sporting Gijon – Lugo 1:1

