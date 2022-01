Wenezuela – Boliwia – Typy, kursy (28.01.2022)

W ten weekend wiele najważniejszych lig ma przerwę w związku z przerwą na mecze reprezentacji między innymi w Ameryce Południowej. W piątek o godzinie 23:00 czasu polskiego dojdzie do potyczki Wenezueli z Boliwią.

Wenezuela – Boliwia zapowiedź (piątek, 23:00)



Kwalifikacje do Mistrzostw Świata ze strefy Ameryki Południowej rządzą się swoimi prawami. Udział w nich bierze dziesięć drużyn, które mierzą się ze sobą w systemie każdy z każdym – mecz i rewanż. Po czternastu rozegranych kolejkach ani reprezentacja Wenezueli, ani reprezentacja Boliwii nie są blisko pierwszych pięciu lokat, które dają przepustkę na Mundial.

Gospodarze znajdują się na samym dnie klasyfikacji mając na koncie raptem 7 punktów. Matematycznie Wenezuela ma jeszcze szanse, by wywalczyć awans. Jednak w rzeczywistości musiałby wygrać wszystkie mecze do końca kwalifikacji i jeszcze liczyć na odpowiedni układ w pozostałych spotkaniach. W trochę lepszej sytuacji jest Boliwia, która obecnie traci do piątego Peru dwa oczka.

Wenezuela – Boliwia nasze typy



Patrząc na sytuację w tabeli możemy zaryzykować, że zespół gości nie przegra tego spotkania. Spodziewać można się również goli po obu stronach

Wenezuela – Boliwia kursy bukmacherów



Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Wenezueli: 1.70

remis: 3.70

zwycięstwo Boliwii: 5.45

Wenezuela – Boliwia fakty meczowe



W poprzednich pięciu meczach obu ekip zawsze padały co najmniej 4 bramki

Wenezuela wygrała 1 spośród ostatnich 5 oficjalnych meczów

Obie ekipy w tabeli rozdziela 8 punktów na korzyść Boliwii

Wenezuela pięć ostatnich spotkań

Wenezuela – Peru 1:2

Ekwador – Wenezuela 1:0

Chile – Wenezuela 3:0

Wenezuela – Ekwador 2:1

Wenezuela – Brazylia 1:3

Santa Clara pięć ostatnich spotkań

Boliwia – Trynidad i Tobago 5:0

Boliwia – Urugwaj 3:0

Peru – Boliwia 3:0

Salwador – Boliwia 0:1

Boliwia – Paragwaj 4:0

