Caen – Niort 🇫🇷 Typy, kursy (28.01.2022)

W pi膮tkowy wiecz贸r rozegrane zostanie jedno z zaleg艂ych spotka艅 francuskiej Ligue 2. Caen podejmie bowiem przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 dru偶yn臋 Niort.聽

Caen – Niort zapowied藕 (pi膮tek, 19:00)

Caen jest w tym sezonie dalekie od optymalnej dyspozycji. Gospodarze pi膮tkowego spotkania wygrali w obecnej kampanii zaledwie sze艣膰 spotka艅. W ostatnim czasie forma Caen jednak zwy偶kuje i dwie z sze艣ciu wygranych gospodarze zanotowali w przeci膮gu pi臋ciu ostatnich mecz贸w. Zwyci臋stwo z Niort pozwoli艂oby awansowa膰 im do g贸rnej cz臋艣ci tabeli.

Je艣li natomiast chodzi o Niort, to dru偶yna go艣ci radzi sobie w tym sezonie nieco lepiej od swoich pi膮tkowych rywali. W dziewi臋tnastu spotkaniach uda艂o si臋 im zgromadzi膰 28 punkt贸w, jednak strata jak膮 Niort ma do strefy gwarantuj膮cej udzia艂 w bara偶ach o awans do Ligue 1 to na ten moment ju偶 osiem punkt贸w. Oznacza to, 偶e go艣ciom bli偶ej na ten moment do spadku do ni偶szej klasy rozgrywkowej ni偶 do awansu.

Caen – Niort nasze typy

Minimalnym faworytem tego starcia wydaje si臋 by膰 dru偶yna gospodarzy, cho膰 nie mo偶na wykluczy膰 tutaj r贸wnie偶 podzia艂u punkt贸w.

Caen – Niort kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Caen, kurs: 2.07

remis, kurs: 3.00

wygrana Niort, kurs: 4.05

Caen – Niort fakty meczowe

Caen przegra艂o tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Niort wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Caen

Caen – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Caen – Ajaccio 2:0

Sochaux – Caen 3:2

Quevilly Rouen – Caen 2:2

Caen – Guingamp 2:0

Auxerre – Caen 2:2

Niort – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Paris FC – Niort 3:4

Niort – Pau FC 3:0

Dijon – Niort 2:2

Niort – Toulouse 2:1

Bastia – Niort 2:0

