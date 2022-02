Stal Mielec – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (05.02.2022)

Pierwszy sobotni mecz w Ekstraklasie. Rewelacja jesieni – Stal Mielec – podejmuje G贸rnik Zabrze. Gospodarze ju偶 nieco w innym zestawieniu kadrowym i mog膮 mie膰 nieco trudniej wiosn膮. W meczu z 14-krotnym mistrzem Polski nie b臋d膮 faworytem.

Stal Mielec – G贸rnik Zabrze zapowied藕 (sobota, 15:00)

Mielczanie mocno os艂abieni po jesieni. Mowa o skr贸conym wypo偶yczeniu Fabiana Piaseckiego. To by艂 jeden z tych zawodnik贸w, kt贸rzy nap臋dzali ofensywn膮 gr臋 Stali. Jego brak z pewno艣ci膮 b臋dzie odczuwalny wiosn膮. Na ich szcz臋艣cia wydaje si臋, 偶e do ko艅ca sezonu powinien zosta膰 na Podkarpaciu Rafa艂 Str膮czek. Wiele m贸wi艂o si臋 o odej艣ciu do Bordeaux, ale ostatecznie pozosta艂 w klubie. Nadal jednak 艂atwo nie b臋dzie Stali zagra膰 drug膮 tak dobr膮 rund臋. Na ich szcz臋艣cie przemawia to, 偶e nikt nie liczy na powt贸rk臋 z jesieni. Celem nadal b臋dzie utrzymanie. Do tego maj膮 dobry kapita艂 i spor膮 przewag臋.

G贸rnik Zabrze mo偶e by膰 zadowolony zw艂aszcza z ko艅c贸wki jesieni. By艂a wygrana z Legi膮, ze 艢l膮skiem tak偶e efektownie, a w Poznaniu niewiele brakowa艂o do remisu. Kr贸tko m贸wi膮c maszyna Jana Urbana zacze艂a trybi膰 coraz lepiej. Teraz pytanie, jak to b臋dzie wygl膮da艂o wiosn膮. Wydaje si臋, 偶e dobrze, chocia偶 nadal KSG musi liczy膰 si臋 z odej艣ciem Jesusa Jimeneza. Hiszpan jest jednym z filar贸w ofensywy, a za niego sporo ofert przysz艂o do Zabrza. Je艣li uda si臋 go zatrzyma膰, powinno by膰 dobrze z przodu. Jak w ty艂ach? Poka偶e runda wiosenna.

Stal Mielec – G贸rnik Zabrze kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Stal wygra, kurs: 2,95

G贸rnik wygra, kurs: 2,44

Remis, kurs: 3,25

Stal Mielec – G贸rnik Zabrze nasze typy

Trudno wytypowa膰 wynik tego spotkania i okre艣li膰 jednoznacznego faworyta. Stawiamy na bramkowy remis.

Nasze typy Remis 3,25 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,74 Zagraj

Stal Mielec – G贸rnik Zabrze fakty meczowe

Mecz s膮siad贸w w tabeli. 脫sma Stal, podejmuje si贸dmy G贸rnik. Obie ekipy maj膮 tyle samo punkt贸w

Co ciekawe jedni i drudzy maj膮 niemal identyczny bilans bramkowy: 27:26 przy KSG i 26:26 przy gospodarzach

Jesieni膮 w Zabrzu g贸r膮 byli 贸wcze艣ni gospodarze – 1:0

