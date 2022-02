Strasbourg – Nantes 🇫🇷 Typy, kursy (06.02.2022)

Będący jedną z rewelacji bieżących rozgrywek Strasbourg podejmie w niedzielne popołudnie ekipę Nantes. Goście prezentują poziom zdecydowanie niższy od ekipy gospodarzy, jednak cały czas są drużyną, której na pewno nie można lekceważyć.

Strasbourg – Nantes zapowiedź (niedziela, 15:00)

Strasbourg zajmuje w tym momencie czwarte miejsce w tabeli, co już samo w sobie stanowi mimo wszystko niemałą niespodziankę. Owszem, zespół w poprzednich latach potrafił zaskakiwać naprawdę dobrą formę, jednak to co gospodarze robią w tym sezonie po prostu budzi podziw. Niemniej, żeby nie było tak kolorowo, musimy w tym miejscu wspomnieć o porażce Strasbourga w ostatniej kolejce w starciu z Bordeaux. Przegrana wynikiem 3:4 z ekipą walczącą o utrzymania wywołała w środowisko niemałe obruszenie.

Nantes to z kolei typowa ekipa środka stawki. Dziewięć wygranych, pięć remisów oraz osiem porażek dają w tym momencie gościom dziesiąte miejsce w tabeli. Nantes prezentuje się jednak ostatnio co najmniej solidnie, o czym świadczą trzy wygrane w pięciu poprzednich kolejkach. Pierwsze w tym sezonie starcie Nantes i Strasbourga zakończyło się remisem 2:2.

Strasbourg – Nantes nasze typy

Patrząc na defensywy obu ekip oraz ich zbliżoną formę na przestrzeni poprzednich tygodni, stawiamy w tym spotkaniu na BTTS oraz over 2.5 gole. Wiele wskazuje, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko.

Strasbourg – Nantes |typ: BTTS @1.90 Superbet

Strasbourg – Nantes |typ: Over 2.5 gole @2.00 Superbet

Strasbourg – Nantes kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Strasbourga: 1.82

remis: 3.70

zwycięstwo Nantes: 4.50

Strasbourg – Nantes fakty meczowe

Strasbourg zajmuje czwarte miejsce w tabeli.

Nantes wygrało trzy z pięciu poprzednich spotkań w lidze.

Poprzedni mecz tych ekip zakończył się remisem 2:2.

Strasbourg pięć ostatnich spotkań

Bordeaux – Strasbourg 4:3

Clermot – Strasbourg 0:2

Strasbourg – Montpellier 3:1

Metz – Strasbourg 0:2

Montpellier – Strasbourg 1:0

Nantes pięć ostatnich spotkań

Nantes – Brest 2:0

Nantes – Lorient 4:2

Nicea – Nantes 2:1

Nantes – AS Monaco 0:0

Nantes – Vitre 2:0

