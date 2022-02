Inter – Roma 🇮🇹 Typy, kursy (08.02.2022)

Przed nami pierwsza cz臋艣膰 mediola艅sko-rzymskich potyczek w 1/4 fina艂u Pucharu W艂och. Inter – Roma to mecz z wieloma podtekstami. Hit? Na pewno, ale tak偶e sentymentalny powr贸t. Jose Mourinho zagra przeciwko by艂emu klubowi. Czy uda mu si臋 pokona膰 lidera Serie A?

Inter – Roma zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Miniony weekend nie by艂 udany dla obu dru偶yn. Inter przegra艂 derby z Milanem 1:2. Nerazzurri mog膮 偶a艂owa膰. Prowadzili 1:0, byli lepsi, ale potem dali sobie wbi膰 dwa gole i stracili przewag臋. Teraz to tylko punkt nad lokalnym rywalem i Napoli, mimo 偶e maj膮 zaleg艂y mecz w Bolonii. To jednak zimny prysznic i zatrzymanie ich triumfalnego marszu. We w艂oskich rozgrywkach przegrali pierwszy oraz od szesnastu gier. Kosmiczny bilans dru偶yn Inzaghiego zatrzymany. Teraz jednak czas rozpoczyna膰 kolejny. Terminarz trudny, bowiem zaraz po Romie szykuje si臋 mecz ligowy z Napoli o fotel lidera, a potem LM z Liverpoolem.

Roma skompromitowa艂a si臋 na w艂asnym obiekcie z Geno膮. 0:0 po s艂abym meczu to bardzo s艂aba reklama dla sto艂ecznej dru偶yny. W dodatku w ko艅c贸wce z boiska wylecia艂 Nicolo Zaniolo. Co ciekawe on razem z Tammym Abrahamem zebrali na swoim koncie wi臋cej 偶贸艂tych i czerwonych kartek ni偶 czo艂owi obro艅cy Milanu, Interu, Napoli i Juve razem wzi臋ci. W lidze trudno im b臋dzie powalczy膰 o co艣 wi臋cej ni偶 europejskie puchary. Puchar W艂och jest dla nich nadziej膮 na zgarni臋cie trofeum i zrobienie sukcesu.

Inter – Roma kurs bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Inter wygra, kurs: 1,63

Roma wygra, kurs: 5,15

Remis, kurs: 4,10

Inter – Roma nasze typy

Faworytem gospodarze, jednak gole powinny pa艣膰 z obu stron. W ko艅cu Mou b臋dzie chcia艂 si臋 pokaza膰 przeciwko klubowi, w kt贸rym osi膮gn膮艂 gigantyczne sukcesy.

Nasze typy Inter 1,63 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,72 Zagraj

Inter – Roma fakty meczowe

Oba zespo艂y do艂膮czy艂y do rozgrywek dopiero w 1/8 fina艂u. Inter pokona艂 po dogrywce Empoli, za艣 Roma ogra艂a Lecce w 90. minutach

W lidze gospodarze prowadz膮, za艣 go艣cie s膮 na si贸dmym miejscu

Ekipa Mourinho nie przegra艂a od czterech mecz贸w

Inter przegra艂 w sobot臋 pierwszy mecz we w艂oskich rozgrywkach od 16. spotka艅

W lidze oba zespo艂y gra艂y ze sob膮 raz w tym sezonie. Na Olimpico to Inter wygra艂 3:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

West Ham – Watford (wtorek, 21:00)