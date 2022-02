Villarreal – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (12.02.2022)

W jednym z najciekawszym meczu 24. kolejki LaLiga, Villarreal zagra na w艂asnym obiekcie z Realem Madryt. Czy zesp贸艂 gospodarzy utrzyma dobr膮 form臋 i zgarnie trzy punkty? A mo偶e po zwyci臋stwo si臋gnie lider LaLiga?

Villarreal – Real Madryt zapowied藕 (sobota, 16:15)

Dwa ostatnie ligowe mecze Villarreal ko艅czy艂y si臋 zwyci臋stwami ekipy Emery’ego. Mowa o domowym triumfie w meczu z Mallorc膮, a tak偶e wyjazdowym zwyci臋stwie z Betisem. By艂a to dobra reakcja zespo艂u na seri臋 trzech spotka艅 bez zwyci臋stwa we wszystkich rozgrywkach. Villarreal jest obecnie na sz贸stym miejscu w tabeli ze strat膮 tylko trzech punkt贸w do czwartej Barcelony. Trzeba jednak zaznaczy膰, 偶e ekipa z Camp Nou rozegra艂a o jeden mecz mniej.

Liderem LaLiga ca艂y czas jest Real Madryt. “Kr贸lewscy” mieli sporo problem贸w, by zgarn膮膰 trzy punkty w starciu z Granad膮. Decyduj膮cego gola strzeli艂 Asensio, kt贸ry trafi艂 do siatki w 74. minucie spotkania. Granada mia艂a swoje okazje w tym meczu, ale nie potrafi艂a ich wykorzysta膰. Aktualna przewaga Realu nad drug膮 Sevill膮 wynosi sze艣膰 punkt贸w.

Villarreal – Real Madryt nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym obie ekipy trafi膮 do siatki.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.62 Zagraj!

Zagraj! Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.05 Zagraj!

Villarreal – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Villarreal wygra, kurs: 2.60

Remis, kurs: 3.50

Real wygra, kurs: 2.70

Villarreal – Real Madryt fakty meczowe

Villarreal wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Real Madryt wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Real Madryt traci艂 gola

Villarreal pi臋膰 ostatnich spotka艅

Betis – Villarreal 0:2

Villarreal – Mallorca 3:0

Elche – Villarreal 1:0

Villarreal – Atletico Madryt 2:2

Gijon – Villarreal 2:1

Real Madryt pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Madryt – Granada 1:0

Athletic Bilbao – Real Madryt 1:0

Real Madryt – Elche 2:2

Elche – Real Madryt 1:2 (0:0)

Real Madryt – Athletic Bilbao 2:0

