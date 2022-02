Inter – Sassuolo 🇮🇹 Typy, kursy (20.02.2022)

W teorii Inter powinien czeka膰 spacerek w niedzielny wiecz贸r. Praktyka mo偶e okaza膰 si臋 jednak zgo艂a odmienna. Sassuolo to bardzo niewygodna dru偶yna. Jedno powinno by膰 pewne: sporo goli na San Siro. W ko艅cu go艣cie to jedna z najbardziej atrakcyjnie graj膮cych dru偶yn w lidze.

Inter – Sassuolo zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Gospodarze wpadli w ma艂y do艂ek. Wiele m贸wi艂o si臋, 偶e pocz膮tek lutego b臋dzie dla nich kluczowym okresem. Tak si臋 dzieje. Uda艂o si臋 pokona膰 Rom臋 w Pucharze W艂och, ale na tym pozytywy w tym miesi膮cu si臋 sko艅czy艂y. W Neapolu jeszcze remis, a do tego pora偶ka w derbach i stracona pozycja lidera. W 艣rod臋 pora偶ka 0:2 z Liverpoolem praktycznie zamyka ich drog臋 do 1/4 fina艂u Ligi Mistrz贸w. Teraz pora obudzi膰 si臋 w Serie A. Terminarz sprzyjaj膮cy na to, by znowu z艂apa膰 seri臋. Po Sassuolo przyjd膮 potyczki z Geno膮, Salernitan膮 czy Torino. Warto w takim okresie zgarn膮膰 komplet punkt贸w i nie da膰 uciec pozosta艂ej dw贸jce, kt贸ra ca艂y czas ma ch臋膰, by str膮ci膰 Inter z piedesta艂u.

Sassuolo przed tygodniem nieco nieoczekiwanie zremisowa艂o z Rom膮 2:2. Sam punkt mo偶e nie dziwi, ale zwa偶ywszy na os艂abienia ju偶 tak. Giacomo Raspadori i Gianluca Scamacca byli zawieszeni za kartki, a to przecie偶 dwie najwi臋ksze gwiazdy obecnego Sassuolo, po Domenico Berardim. Jednak spory udzia艂 w tym punkcie mia艂 golkiper Romy – Rui Patricio – kt贸ry podarowa艂 jednego z goli. Warto jednak doda膰, 偶e Sassuolo ma seri臋 pi臋ciu mecz贸w bez wygranej w lidze. Dwa remisy i trzy pora偶ki to ich bilans w ostatnich tygodniach. Teraz o prze艂amanie 艂atwo nie b臋dzie…

Inter – Sassuolo kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Inter wygra, kurs: 1,30

Sassuolo wygra, kurs:8,40

Remis, kurs: 5,90

Inter – Sassuolo nasze typy

Na boisku nie powinno by膰 nudno. Go艣cie sporo trac膮, ale powinni tak偶e co艣 ustrzeli膰. W ko艅cu wracaj膮 ich podstawowi napastnicy do sk艂adu.

Inter powyżej 2,5

Obie strzelą

Inter – Sassuolo fakty meczowe

Mecz drugiej z 12. dru偶yn膮 tabeli Serie A. Obie ekipy dziel膮 24pkt: 54 do 30 na korzy艣膰 gospodarzy

Inter w czterech ostatnich meczach zanotowa艂 bilans: 1-1-2. To najgorsza seria w tym sezonie

Inter jest najlepszym domowym zespo艂em Serie A – 30pkt w dwunastu meczach

W meczach z udzia艂em Sassuolo pad艂o w tym sezonie 85 goli. 艢rednio 3,4 na spotkanie

Sassuolo nie wygra艂o pi臋ciu kolejnych mecz贸w w lidze. W tym czasie dwa remisy i trzy pora偶ki

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 mistrza W艂och 2:1

