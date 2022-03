Hertha – Eintracht 🇩🇪 Typy, kursy (05.03.2022)

Spotkanie dw贸ch dru偶yn, kt贸re katastrofalnie spisuj膮 si臋 w 2022 roku. Hertha i Eintracht 艂膮cznie zgarn臋li… 6pkt w czternastu meczach. To kompromitacja po obu stronach. Tyle 偶e berli艅czycy s膮 tu偶 nad stref膮 spadkow膮, a ich rywal wzgl臋dnie bezpieczny.

Hertha – Eintracht zapowied藕 (sobota, 15:30)

Berli艅czycy mieli budowa膰 pot臋g臋, tymczasem znowu s膮 znacznie bli偶ej spadku do 2. Bundesligi. Coraz gorzej to wygl膮da w stolicy Niemiec. Punkt贸w nie ma, a jedyne czego przybywa to straconych goli. W miniony weekend szans臋 debiutu dosta艂 Marcel Lotka. Polski golkiper m贸g艂 zagra膰, gdy偶 zabrak艂o trzech bramkarzy b臋d膮cych wy偶ej od niego w hierarchii. Sko艅czy艂o si臋 na 0:3 we Freiburgu. To i tak lepiej ni偶 to, co si臋 dzia艂o tydzie艅 wcze艣niej z RB Lipskiem. Wtedy by艂o 1:6 na Olympiastadion. W tym roku Hertha jeszcze nie wygra艂a, a uda艂o jej si臋 zaledwie dwukrotnie zremisowa膰. Z tak膮 form膮 wydaje si臋, 偶e maj膮 du偶e szans臋 na spadek. Tym bardziej 偶e w najbli偶szych tygodniach czekaj膮 ich tak偶e mecze z Hoffenheim czy rozp臋dzonym Bayerem oraz derby z Unionem.

Eintracht niewiele lepiej wygl膮da po nowym roku. Cztery punkty w siedmiu meczach i szansa na puchary niemal przekre艣lona. Strata du偶a, a teraz ju偶 odleg艂o艣膰 podobna, jak do… spadku. Paradoks tego wszystkiego polega na tym, 偶e zacz臋li od kapitalnych 45 minut z Borussi膮 Dortmund. Wtedy jednak z 2:0, zrobi艂o si臋 2:3 i rozpocz臋艂o ich nieszcz臋艣cie. Pokonali tylko s艂abiutki Stuttgart, a przegrywali niemal ze wszystkimi jak leci. Ostatnio jednak tylko 0:1 z Bayernem. Czy to zwiastun czego艣 lepszego? Zobaczymy w sobot臋 w Berlinie.

Hertha – Eintracht kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Hertha wygra, kurs: 3,35

Eintracht wygra, kurs: 2,20

Remis, kurs: 3,50

Hertha – Eintracht nasze typy

Zwa偶ywszy na defensywne dokonania berli艅czyk贸w, musimy i艣膰 w stron臋 goli. Po obu stronach, ale to jednak go艣cie powinni ich wi臋cej ustrzeli膰.

Hertha – Eintracht fakty meczowe

Spotkanie 16. z 10. dru偶yn膮 w tabeli Bundesligi. Obie ekipy dzieli 8pkt: 31 do 23 na korzy艣膰 go艣ci

Hertha dysponuje drug膮 najgorsz膮 obron膮 w lidze – 54 stracone gole w 24. spotkaniach

Berli艅czycy w tym roku notuj膮 bilans 0-2-5

Eintracht nie jest wiele lepszy od nich w tym aspekcie: 1-1-5

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Herthy 2:1

