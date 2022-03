Liverpool – West Ham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (05.03.2022)

Z jednej strony mecz na szczycie. Z drugiej faworyt jest znany i b臋d膮 nim oczywi艣cie gospodarze. Liverpool to nadal kandydat do mistrzostwa i najskuteczniejszy zesp贸艂 w lidze. Czy West Ham b臋dzie w stanie si臋 postawi膰 na Anfield? 艁ukasz Fabia艅ski i sp贸艂ka lekko mie膰 nie b臋d膮.

Liverpool – West Ham zapowied藕 (sobota, 18:30)

Mimo 偶e wiele os贸b skre艣la艂o Liverpool w walce o mistrzostwo Anglii, ci nadal w niej s膮. 6pkt straty do Manchesteru City oraz jeden mecz zaleg艂y. To nie jest z艂a perspektywa na kilkana艣cie kolejek przed ko艅cem. W tym roku forma The Reds jest kapitalna. Dwa remisy – w styczniu – a poza tym dwana艣cie mecz贸w rozstrzygni臋tych na swoj膮 korzy艣膰. W tym fina艂 Pucharu Ligi w miniony weekend z Chelsea. 0:0 w meczu i lepsi w rzutach karnych, gdy wygrali dopiero po pudle Kepy. Za kilka dni czeka ich rewan偶 z Interem o 1/4 fina艂 Ligi Mistrz贸w, co wydaje si臋 by膰 formalno艣ci膮. 2:0 w Mediolanie za艂atwi艂o spraw臋, wi臋c teraz maj膮 wzgl臋dny spok贸j w najbli偶szych tygodniach. Musz膮 jednak wygrywa膰 kolejne mecze. W ko艅cu Manchester City swoje te偶 b臋dzie prawdopodobnie robi膰.

West Ham nadal w walce o awans do Ligi Mistrz贸w. Dwa punkty za Manchesterem United, z kt贸rym nie tak dawno temu przegrali w lidze. Ponadto M艂oty w 艣rodku tygodnia odpad艂y z Pucharu Anglii przegrywaj膮c z Southampton. Teraz mog膮 skupi膰 si臋 na lidze oraz… Lidze Europy. Ju偶 za kilka dni czeka ich pierwszy mecz 1/8 fina艂u z Sevill膮. Rywal najtrudniejszy z mo偶liwych, ale nie s膮 przecie偶 bez szans. Z pewno艣ci膮 jednak David Moyes nie b臋dzie mia艂 艂atwo, by umiej臋tnie rotowa膰 sk艂adem na dwa mecze z bardzo trudnymi rywalami.

Liverpool – West Ham kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Liverpool wygra, kurs: 1,30

West Ham wygra, kurs: 10,00

Remis, kurs: 5,90

Liverpool – West Ham nasze typy

Idziemy zdecydowanie w stron臋 wygranej The Reds. Jednak go艣ci sta膰 przynajmniej na jedno trafienie na Anfield.

Nasze typy Liverpool powy偶ej 2,5 2,07 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,85 Zagraj

Liverpool – West Ham fakty meczowe

Mecz wicelidera z pi膮t膮 ekip膮 Premier League. Obie ekipy dzieli 15pkt: 60 do 45 na korzy艣膰 gospodarzy

Liverpool to najlepszy atak w lidze – 70 goli w 26. meczach, czyli ponad 2,6 na spotkanie

LFC to tak偶e najlepszy domowy zesp贸艂 – 33pkt w trzynastu meczach

West Ham jest niepokonany od czterech mecz贸w w lidze

Pierwszy mecz tych ekip w tym sezonie wygrali londy艅czycy – 3:2

