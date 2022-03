Cagliari – Lazio 🇮🇹 Typy, kursy (05.03.2022)

W teorii Lazio nie powinno mie膰 k艂opot贸w z wywiezieniem kompletu punkt贸w z Sardynii. Cagliari jednak w ostatnich tygodniach notuje zdecydowany progres formy. Tylko jedna ligowa pora偶ka w 2022 roku najlepiej to pokazuje. Dlatego szykuje nam si臋 ciekawe spotkanie w sobotni wiecz贸r.

Cagliari – Lazio zapowied藕 (sobota, 20:40)

Dru偶yna z po艂udnia W艂och fatalnie wesz艂a w ten sezon. D艂ugo uchodzi艂a za jednego z g艂贸wnych kandydat贸w do spadku. Na ich szcz臋艣cie s膮 takie ekipy jak Salernitana, Genoa, kt贸re jeszcze mocniej “staraj膮 si臋” o spadek do Serie B. Cagliari jednak od d艂u偶szego czasu robi wszystko, by si臋 w lidze utrzyma膰. Ich bilans w 2022 roku robi wra偶enie. Sampdoria, Bologna, Atalanta i Torino to dru偶yny, kt贸re pokonali. Ponadto remisy z Fiorentin膮, Empoli i Napoli. Jedynie Roma okaza艂a si臋 lepsza, ale to te偶 by艂a pora偶ka 0:1. Kr贸tko m贸wi膮c pozycja w tabeli nie do ko艅ca odpowiada obecnej dyspozycji sardy艅czyk贸w.

Lazio na si贸dmym miejscu w tabeli, ale ostatnie tygodnie to zdecydowanie nie jest udany czas dla dru偶yny Maurizio Sarriego. Odpadli z Ligi Europy z FC Porto. W miniony weekend przegrali z Napoli w lidze, po golu w 94. minucie. By艂o tak偶e 1:1 w Udine czy 0:4 na San Siro w Coppa Italia. No niewiele jest pozytyw贸w w tej cz臋艣ci Rzymu. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e trzeba punktowa膰, by si臋 znale藕膰 w pucharach na przysz艂y sezon. Zak艂adaj膮c zwyci臋stwio Fiorentiny w zaleg艂ym meczu, spadliby na 贸sm膮 lokat臋, kt贸ra nijak nie da艂aby im szansy na gr臋, nawet w LKE.

Cagliari – Lazio kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Cagliari wygra, kurs: 3,80

Lazio wygra, kurs: 2,07

Remis, kurs: 3,45

Cagliari – Lazio nasze typy

Gole po obu stronach, ale ostatecznie zwyci臋stwo go艣ci. Tak widzimy pojedynek na Sardynii.

Nasze typy Obie strzel膮 1,70 Zagraj

Zagraj Lazio powy偶ej 1,5 bramki 2,07 Zagraj

Cagliari – Lazio fakty meczowe

Spotkanie 17. z 7. dru偶yn膮 Serie A. Obie ekipy dzieli 18pkt r贸偶nicy 25 do 43 na korzy艣膰 go艣ci

W meczach z udzia艂em Lazio kibice obejrzeli w tym sezonie ju偶 96 goli – to najwy偶szy wynik w lidze

W domowych spotkaniach Cagliari pad艂o 38 goli w trzynastu grach. To niemal trzy na spotkanie

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 remisem 2:2

