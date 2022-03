Stomil Olsztyn – Widzew Łódź 🇵🇱 Typy, kursy (04.03.2022)

Czas na drugi w tym roku weekend z Fortuna 1 Lig膮. W meczu otwieraj膮cym 22. seri臋 gier Stomil Olsztyn podejmowa膰 b臋dzie Widzew 艁贸d藕.



Stomil Olsztyn – Widzew 艁贸d藕 zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Stomil Olsztyn to jeden z g艂贸wnych kandydat贸w do spadku. Zesp贸艂 z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego zimowa艂 w strefie spadkowej i po pierwszym meczu w tym roku nadal w niej pozostaje. Przed tygodniem Stomil wprawdzie do艣膰 nieoczekiwanie wywi贸z艂 punkt z Kielc, jednak rywale b臋d膮cy nad nim w tabeli w wi臋kszo艣ci wygrali swoje spotkania. Podczas zimowego okienka transferowego w klubie ca艂y czas panowa艂 ba艂agan, a wobec panicznego poszukiwania wzmocnie艅 w艂adze zaproponowali nawet powr贸t do Stomilu 36-letniemu Januszowi Bucholcowi. Do艣wiadczony stoper odm贸wi艂.

Nie najlepiej ten rok rozpocz膮艂 r贸wnie偶 Widzew. Wicelider tabeli przegra艂 tydzie艅 temu przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 z Ark膮 Gdynia i to bardzo wyra藕nie, bowiem a偶 2:5. Teraz przy Pi艂sudskiego nikt nie wyobra偶a sobie drugiej przegranej z rz臋du, tym bardziej bior膮c pod uwag臋 to, 偶e przeciwko stanie zesp贸艂 ze strefy spadkowej, na dodatek maj膮cy ogromne k艂opoty organizacyjne.

Stomil Olsztyn – Widzew 艁贸d藕 kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Stomil wygra, kurs: 3,70

Widzew wygra, kurs: 2

Remis, kurs: 3,40

Stomil Olsztyn – Widzew 艁贸d藕 nasze typy

Stomil Olsztyn ma swoje problemy, ale nie jeste艣my przekonani r贸wnie偶 co do dyspozycji go艣ci. Dlatego te偶 w tym spotkaniu sk艂aniamy si臋 ku remisowi.

Nasze typy Remis 3.40 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.85 ZAGRAJ

Stomil Olsztyn – Widzew 艁贸d藕 fakty meczowe

Obie ekipy w tabeli rozdziela 14 miejsc i 22 punkty na korzy艣膰 go艣ci

Podczas wrze艣niowego meczu w 艁odzi Widzew wygra艂 2:0

Tydzie艅 temu Stomil niespodziewanie zremisowa艂 z Koron膮 1:1; a Widzew przegra艂 2:5 z Ark膮

Stomil Olsztyn pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Korona – Stomil 1:1

Arka – Stomil 6:0

Chrobry – Stomil 2:0

Puszcza – Stomil 0:2

Stomil – Zag艂臋bie Sosnowiec 3:1

Widzew 艁贸d藕 pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Widzew – Arka 2:5

Chrobry – Widzew 0:0

Widzew – Wis艂a Krak贸w 1:3

Widzew – Zag艂臋bie Sosnowiec 3:2

Sandecja – Widzew 2:2

