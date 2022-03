Jagiellonia Białystok – Wisła Płock 🇵🇱 Typy, kursy (13.03.2022)

Cho膰 zawodnicy Jagiellonii Bia艂ystok oraz Wis艂y P艂ock nie maj膮 ju偶 wi臋kszych szans na miejsce w europejskich pucharach, a o utrzymanie te偶 si臋 nie musz膮 martwi膰, to i tak kibice mog膮 spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia w niedziel臋. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 gospodarzom, ale go艣cie nie maj膮 nic do stracenia i na pewno b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 z jak najlepszej strony w tym spotkaniu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Jagiellonia Bia艂ystok – Wis艂a P艂ock zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Gospodarze tego starcia nie przegrali 偶adnego ze swoich ostatnich czterech ligowych mecz贸w, ale za to od trzech spotka艅 Jagiellonia nie zanotowa艂a wygranej. Mimo wszystko gracze z Bia艂egostoku wierz膮, 偶e w niedziel臋 wreszcie uda si臋 zdoby膰 trzy punkty, tym bardziej, 偶e Jaga zagra na w艂asnym obiekcie.

Go艣cie za to po zmianie trenera wreszcie byli w stanie pokona膰 swoich przeciwnik贸w. Wis艂a P艂ock w poprzedni膮 niedziel臋 rozprawi艂a si臋 z G贸rnikiem 艁臋czna. Teraz zadanie b臋dzie trudniejsze, ale go艣cie nie maj膮 nic do stracenia i na pewno b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 z jak najlepszej strony w meczu z rywalem z kt贸rym na pewno sta膰 ich na dobry wynik.

Jagiellonia Bia艂ystok – Wis艂a P艂ock nasze typy

Wis艂a P艂ock wreszcie ostatnio wygra艂a, ale to Jagiellonia jest niepokonana od czterech spotka艅 i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e na w艂asnym obiekcie b臋dzie w stanie poradzi膰 sobie z ekip膮 z P艂ocka.

Nasze typy Jagiellonia Bia艂ystok 2.30 Zagraj

Zagraj powy偶ej 2.5 goli 2.00 Zagraj

Jagiellonia Bia艂ystok – Wis艂a P艂ock kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Jagiellonia Bia艂ystok. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.30. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Jagiellonia Bia艂ystok – Wis艂a P艂ock, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.25. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.20.

Jagiellonia Bia艂ystok – Wis艂a P艂ock fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 4 mecz贸w.

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 7 spotka艅.

Na ostatnich 7 mecz贸w Wis艂y w a偶 5 obie dru偶yny strzeli艂y gola.

Jagiellonia Bia艂ystok ostatnie pi臋膰 spotka艅

Stal Mielec – Jagiellonia Bia艂ystok 1:1

Jagiellonia Bia艂ystok – Warta Pozna艅 1:1

Jagiellonia Bia艂ystok – Cracovia 0:0

G贸rnik Zabrze – Jagiellonia Bia艂ystok 1:2

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Jagiellonia Bia艂ystok 2:1

Wis艂a P艂ock ostatnie pi臋膰 spotka艅

Wis艂a P艂ock – G贸rnik 艁臋czna 3:1

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a P艂ock 2:0

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a P艂ock 3:1

Wis艂a P艂ock – Piast Gliwice 0:2

Radomiak Radom – Wis艂a P艂ock 1:1

