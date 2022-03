🇬🇧 Liverpool – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (08.03.2022)

Pi艂karze Liverpoolu bardzo pewnie wygrali pierwsze spotkanie z Interem Mediolan 2:0 na terenie przeciwnika. Teraz oba zespo艂y czeka rewan偶owe spotkanie na Anfield. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego meczu!



Liverpool – Inter zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Liverpool znajduje si臋 ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji. Pi艂karze Jurgena Kloppa wci膮偶 licz膮 si臋 w walce o mistrzowski tytu艂, a w Lidze Mistrz贸w pewnie pokonali Inter na jego stadionie. W dodatku przed dziewi臋cioma dniami Liverpool zdoby艂 Puchar Ligi Angielskiej pokonuj膮c w finale Chelsea po serii jedenastek. Aby znale藕膰 ostatni膮 pora偶k臋 tej dru偶yny musieliby艣my si臋 cofn膮膰 jeszcze do 2021 roku, gdy pod koniec grudnia The Reds przegrali na wyje藕dzie z Leicester 0:1.

Z kolei Inter ostatnie tygodnie ma dosy膰 nier贸wne. Wprawdzie w ostatni pi膮tek dru偶yna ogra艂a s艂ab膮 Salernitan臋 5:0. Wcze艣niej Mediola艅czycy zanotowali pi臋膰 spotka艅 bez zwyci臋stwa, ponosz膮c przy tym pora偶k臋 z Sassuolo 0:2. Do dzisiaj kosztuje ich to utrat臋 pozycji lidera w Serie A, kt贸r膮 okupuje ich lokalny rywal, AC Milan. Strata Interu do pierwszego miejsca wynosi dwa punkty

Liverpool – Inter nasze typy

Liverpool jest zdecydowanym faworytem nie tylko do awansu, ale r贸wnie偶 do wygrania samego meczu. W tym kierunku id膮 te偶 nasze typy.

Liverpool – Inter kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Liverpoolu, kurs: 1.57

remis, kurs: 4.30

wygrana Inter, kurs: 5.40

Liverpool – Inter fakty meczowe

Inter wygra艂 jeden z ostatnich pi臋ciu mecz贸w

Liverpool po raz ostatni przegra艂 w grudniu 2021 roku

Liverpool w ostatnich pi臋ciu meczach straci艂 dwa gole

Liverpool ostatnie 5 spotka艅

Liverpool – West Ham 1:0

Liverpool – Norwich 2:1

Chelsea – Liverpool 0:0, karne: 10:11

Liverpool – Leeds 6:0

Liverpool – Norwich 3:1

Inter ostatnie 5 spotka艅

Inter – Salernitana 5:0

Milan – Inter 0:0

Genoa – Inter 0:0

Inter – Sassuolo 0:2

Inter – Liverpool 0:2

