Brighton – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (12.03.2022)

Mecz ekip w odmiennej dyspozycji. Liverpool wygrywa mecz za meczem w Premier League, za艣 Brighton notuje fataln膮 seri臋. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj膮, 偶e go艣cie nie powinni mie膰 k艂opot贸w z odniesieniem zwyci臋stwa w tym spotkaniu.

Brighton – Liverpool zapowied藕 (sobota, 16:00)

Co ciekawe pierwsze spotkanie tych ekip na Anfield zako艅czy艂o si臋 remisem. Liverpool prowadzi艂 szybko 2:0, a ostatecznie by艂o 2:2. Jednak to by艂o do艣膰 dawno, a ostatnie tygodnie to zdecydowanie nieudany czas dla ekipy Jakuba Modera. W tym roku ledwie dwa ligowe zwyci臋stwa, a za nami niemal 2,5 miesi膮ca grania. Ostatni triumf mia艂 miejsce dok艂adnie miesi膮c temu – z Watfordem. Od tamtej pory cztery pora偶ki. O ile 0:2 z Manchesterem United mo偶na zrozumie膰, o tyle ju偶 0:3 z Burnley u siebie to kompromitacja. Nie lepiej by艂o z Vill膮 i Newcastle, odpowiedni 0:2 i 1:2. St膮d dopiero 13. miejsce w tabeli, chocia偶 z bezpieczn膮 przewag膮 – 12pkt – nad stref膮 spadkow膮.

Liverpool nadal ma chrapk臋 na tytu艂. 6pkt straty i jeden mecz mniej oznacza, 偶e wszystko jest w ich r臋kach. Tym bardziej 偶e mecz bezpo艣redni z Manchesterem City jeszcze przed nimi. Ostatnie tygodnie dla The Reds s膮 naprawd臋 idealne w angielskich rozgrywkach. Siedem kolejnych wygranych w Premier League. Wygrana w Carabao Cup i kolejna runda w FA Cup zaliczona. W mi臋dzyczasie uda艂o si臋 awansowa膰 do 1/4 fina艂u Ligi Mistrz贸w. Po 2:0 na San Siro mia艂o by膰 lekko, 艂atwo i przyjemnie. Tymczasem na Anfield by艂y k艂opoty. 0:1 nie przeszkodzi艂o w promocji, ale pokaza艂o, 偶e trzeba uwa偶a膰 w ka偶dym spotkaniu.

Brighton – Liverpool nasze typy

Stawiamy na go艣ci, jednak gospodarze powinni przynajmniej raz trafi膰 do bramki przeciwnika. St膮d dwa bramkowe typy.

Brighton – Liverpool fakty meczowe

Spotkanie 13. z 3. dru偶yn膮 Premier League. Obie ekipy dzieli 30pkt: 33 do 63 na korzy艣膰 go艣ci

Liverpool wygra艂 siedem ostatnich mecz贸w w lidze

Ekipa Kloppa posiada najlepszy atak w lidze – 71 goli w 27. spotkaniach

Brighton przegra艂o cztery ostatnie spotkania w Premier League

Ekipa Jakuba Modera zdoby艂a wi臋cej punkt贸w na wyje藕dzie(19) ni偶 u siebie(14)

W pierwszym meczu na Anfield by艂o 2:2, mimo 偶e gospodarze prowadzili ju偶 dwoma bramkami

