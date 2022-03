Arsenal – Liverpool 🇬🇧 Typy, kursy (16.03.2022)

W 艣rod臋 czeka nas prawdziwi hit Premier League. Zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re w ostatnim czasie prezentuj膮 r贸wn膮 i wysok膮 form臋. Arsenal podejmie na The Emirates dru偶yn臋 Liverpoolu.聽

Arsenal – Liverpool zapowied藕 (艣roda, 21:15)

Po tym jak potkni臋cie w meczu z Crystal Paclace zaliczy艂 Manchster City, Liverpool na powa偶nie wr贸ci艂 do gry o mistrzostwo Anglii. By zbli偶y膰 si臋 do “The Citizens” na zaledwie jeden punkt podopieczni Jurgena Kloppa potrzebuj膮 jednak triumfu nad Arsenalem. “The Reds” mog膮 podchodzi膰 do 艣rodowego meczu ze sporym optymizmem bowiem Liverpool wygra艂 ka偶de z dziewi臋ciu ostatnich spotka艅 w Premier League.

Arsenal jest jednak w r贸wnie imponuj膮cej formie co “The Reds” i pomimo 偶e w meczu z z podopiecznymi Jurgena Kloppa nie b臋d膮 faworytami, to z pewno艣ci膮 maj膮 potencja艂 by w 艣rod臋 namiesza膰. Pi艂karze Mikela Artety wygrali ka偶de z pi臋ciu ostatnich spotka艅 ligowych i od czterech spotka艅 s膮 niepokonani przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮. Arsenal jednak nie do ko艅ca potrafi radzi膰 sobie w starciach z dru偶ynami z czo艂贸wki, wi臋c przedmeczowy optymizm u fan贸w “Kanonier贸w” jest raczej umiarkowany.

Arsenal – Liverpool nasze typy

Wydaje si臋, 偶e remis jest w tym spotkaniu bardzo prawdopodobnym rezultatem.

Nasze typy Remis 3.95 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.70 Zagraj

Arsenal – Liverpool kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Arsenalu, kurs: 3.95

rems, kurs: 3.95

wygrana Liverpoolu, kurs: 1.90

Arsenal – Liverpool fakty meczowe

Liverpool ma seri臋 dziewi臋ciu kolejnych zwyci臋stw w Premier League

Arsenal wygra艂 ka偶de ze swoich pi臋ciu ostatnich spotka艅

Liverpool wygra艂 tylko dwa z pi臋ciu ostatnich star膰 z Arsenalem

Arsenal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arsenal – Leicester 2:0

Watford – Arsenal 2:3

Arsenal – Wolves 2:1

Arsenal – Brentford 2:1

Wolves – Arsenal 0:1

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brighton – Liverpool 0:2

Liverpool – Inter 0:1

Liverpool – West Ham 1:0

Liverpool – Norwich 2:1

Chelsea – Liverpool 0:0

