🇮🇹 Juventus – Olympique Lyon 🇫🇷 (K) Typy, kursy (23.02.2022)

Pora na bardzo ciekawe spotkanie w Champions League kobiet pomiędzy Juventusem i Olympique Lyon. Czy piłkarki z Turynu stać na sprawienie niespodzianki?

Juventus (K) – Olympique Lyon (K) zapowiedź (środa, 18:45)

Piłkarki Juventusu znajdują się ostatnio w niezłej formie. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół zanotował trzy wygrane, remis oraz porażkę. Juventus z czterema punktami przewagi nad Romą przewodzi w tabeli ligi włoskiej. Warto zaznaczyć, że zawodniczki z Włoch zmagania w grupie zakończyły na drugim miejscu.

Olympique z kolei cały czas pokazuje, że jest jedną z absolutnych potęg jeżeli chodzi o kobiecą piłkę. Piłkarki z Francji na przestrzeni dziesięciu poprzednich spotkań zanotowały aż osiem zwycięstw, jedną porażkę oraz jeden remis. Olympique fazę grupową zakończył awansem z pierwszej lokaty. W sześciu grupowych starciach zawodniczki z Lyonu zaliczyły aż pięć wygranych oraz jedną porażkę.

Juventus (K) – Olympique Lyon (K) nasze typy

Lyon w kobiecej piłce to marka sama w sobie, z którą ciężko rywalizować. Stawiamy w tym meczu na over 2.5 gole oraz na to, że piłkarki z Francji wygrają pierwszą połowę oraz całe spotkanie.

Juventus (K) – Olympique Lyon (K) kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Juventusu: 8.40

remis: 4.85

zwycięstwo Lyonu: 1.28

Juventus (K) – Olympique Lyon (K) fakty meczowe

Lyon wygrał osiem z dziesięciu ostatnich spotkań.

Juventus zakończył zmagania w grupie na drugim miejscu.

Lyon wygrał pięć z sześciu meczów w fazie grupowej.

Juventus (K) pięć ostatnich spotkań

Napoli – Juventus 0:2

AC Milan – Juventus 1:6

Juventus – AS Roma 1:2

Empoli – Juventus 2:1

Juventus – Inter 1:0

Olympique Lyon (K) pięć ostatnich spotkań

Dijon – Olympique Lyon 0:3

St. Etienne – Olympique Lyon 1:1

Reims – Olympique Lyon 0:2

Olympique Lyon – Soyaux 8:0

Olympique Lyon – Bordeaux 1:0

