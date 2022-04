Arka Gdynia – Skra Częstochowa 🇵🇱 Typy, kurs (03.04.2022)

Ostatni niedzielny mecz w I lidze. Faworyt wydaje si臋 by膰 jasny. Gospodarze na drodze w kierunku Ekstraklasy. Arka Gdynia 艣wietnie wesz艂a w rund臋 wiosenn膮. Wydaje si臋, 偶e nie powinna mie膰 k艂opot贸w z ograniem beniaminka.

Arka Gdynia – Skra Cz臋stochowa zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Ekipa z Pomorza zgarn臋艂a 10 na 12 mo偶liwych punkt贸w w pierwszych czterech meczach. Co ciekawe gdynianie strzelili ju偶 dwana艣cie goli. Niemal po艂ow臋 z nich zdobyli w meczu z Widzewem w 艁odzi. 5:2 z Widzewem, potem 2:0 z G贸rnikiem Polkowice, 3:1 z Odr膮 i dopiero ostatnio 2:2 z GKS-em Katowice. Co ciekawe gola, kt贸ry zabra艂 im komplet punkt贸w stracili w 97. minucie z rzutu karnego. Mimo tego jednak ekipa Ryszarda Tarasiewcza jest na dobrej drodze w kierunku przynajmniej bara偶y o Ekstraklas臋. Na dzisiaj tylko cztery punkty trac膮 to bezpo艣redniego awansu, wi臋c z pewno艣ci膮 mo偶na oczekiwa膰 ich ataku na drugie miejsce.

Skra Cz臋stochowa nadal bezdomna, a wiosn膮 jeszcze nie wygra艂a. Dwa remisy i dwie pora偶ki to nie najlepszy start, ale jedno si臋 nie zmienia. Nadal mowa o najs艂abszym ataku w lidze. Cz臋stochowianie strzelili zaledwie 15 goli w 24. spotkaniach. Nie przeszkadza im to w zajmowaniu bezpiecznego 13. miejsca w lidze. Dziewi臋膰 oczek przewagi nad stref膮 spadkow膮 daje tak偶e w miar臋 spokojn膮 przysz艂o艣膰 w I lidze.

Arka Gdynia – Skra Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Arka wygra, kurs: 1,55

Skra wygra, kurs: 5,85

Remis, kurs: 4,00

Arka Gdynia – Skra Cz臋stochowa nasze typy

Dwa typy w kierunku gospodarzy. Pierwszy na czyst膮 “1”, a drugi na wygran膮 bez straty gola. Patrz膮c na “dokonania” ofensywne Skry, jest to bardzo mo偶liwe.

Nasze typy Arka 1,55 Zagraj

Zagraj Arka wygra do 0 2,15 Zagraj

Arka Gdynia – Skra Cz臋stochowa fakty meczowe

Spotkanie pi膮tej z trzynast膮 dru偶yn膮 I ligi. Obie ekipy dzieli 10pkt: 39 do 29 na korzy艣膰 gospodarzy

Arka Gdynia wiosn膮 zdoby艂a 10 na 12 mo偶liwych punkt贸w w lidze

Warto doda膰, 偶e gdynianie strzelili 12 goli w czterech spotkaniach

Skra Cz臋stochowa wiosn膮 jeszcze nie wygra艂a – 2 remisy i 2 pora偶ki

Cz臋stochowianie maj膮 najgorszy atak ligi – 15 strzelonych goli

Jesieni膮 by艂o 2:1 dla Skry, kt贸ra w roli gospodarza wyst膮pi艂a w Gdyni.

