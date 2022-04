Piast Gliwice – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (09.04.2022)

Sobotnie granie w PKO Ekstraklasie rozpocznie si臋 w Gliwicach. Podopieczni Waldemara Fornalika zmierz膮 si臋 z G贸rnikiem 艁臋czna. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tej rywalizacji.



Piast Gliwice – G贸rnik 艁臋czna zapowied藕 (sobota, 15:00)

Piast Gliwice walczy o 4. miejsce, kt贸re mo偶e da膰 awans do europejskich puchar贸w. Na ten moment Piast okupuje 7. lokat臋 i do swojego celu traci 5 oczek. W poprzedni膮 niedziel臋 Gliwiczanie wybrali si臋 do Krakowa i po ciekawym spotkaniu zremisowa艂a z Wis艂膮 2:2. Tym samym, dla Piasta jest to kontynuacja serii siedmiu mecz贸w bez przegranej.

W zupe艂nie innym momencie jest G贸rnik 艁臋czna. Duma Lubelszczyzny przegra艂a cztery ligowe mecze z rz臋du i spad艂a na ostatnie miejsce w ligowej hierarchii. Swoj膮 dymisj臋 ze stanowiska trenera z艂o偶y艂 Kamil Kiere艣 i na ten moment nie wiadomo kto poprowadzi zesp贸艂 podczas sobotniego starcia w Gliwicach. Tak czy owak, G贸rnik wydaje si臋 znajdowa膰 w totalnej rozsypce.

Piast Gliwice – G贸rnik 艁臋czna nasze typy

Faworytem spotkania b臋dzie Piast i to w艂a艣nie w stron臋 wygranej gospodarzy kierujemy nasze typy.

Piast Gliwice – G贸rnik 艁臋czna kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Piasta, kurs: 1.55

remis, kurs: 4.00

wygrana G贸rnika, kurs: 6.35

Piast Gliwice – G贸rnik 艁臋czna fakty meczowe

Piast Gliwice nie przegra艂 偶adnego spo艣r贸d siedmiu poprzednich spotka艅

G贸rnik 艁臋czna nie wygra艂 偶adnego spo艣r贸d czterech poprzednich spotka艅 w lidze

Obie dru偶yny rozdziela 11 miejsc i 14 punkt贸w na korzy艣膰 Piasta

Piast Gliwice pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wis艂a Krak贸w – Piast 2:2

Cracovia – Piast 0:1

Piast – Lechia 1:0

Zag艂臋bie Lubin – Piast 0:0

Piast – G贸rnik Zabrze 0:0

G贸rnik 艁臋czna pi臋膰 ostatnich spotka艅

G贸rnik 艁臋czna – Pogo艅 Szczecin 0:4

Lechia – G贸rnik 艁臋czna 2:0

G贸rnik 艁臋czna – Legia 0:1

Wis艂a P艂ock – G贸rnik 艁臋czna 3:1

Legia – G贸rnik 艁臋czna 2:0

