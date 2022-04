Legia – Piast 🇵🇱 Typy, kursy (18.04.2022)

Ostatni mecz 29. kolejki Ekstraklasy w Lany Poniedzia艂ek. Legia Warszawa kontra Piast Gliwice to spotkanie dw贸ch dru偶yn, kt贸re nadal marz膮 o tym, 偶eby doj艣膰 do czwartego miejsca. To b臋dzie gwarantowa艂o europejskie puchary. P贸ki co znacznie bli偶ej tego s膮 gliwiczanie.聽

Legia – Piast zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:00)

Oba zespo艂y wiosn膮 spisuj膮 si臋 bardzo dobrze. Legia z Wart膮 Pozna艅, a Piast z Pogoni膮 – to jedyne pora偶ki tych ekip w lidze w 2022 roku. Po drodze jedni i drudzy tak偶e odpadli z Pucharu Polski. Mo偶na powiedzie膰, 偶e Aco Vukovi膰 i Waldemar Fornalik wykonuj膮 bardzo podobn膮 prac臋 na wiosn臋. Jednak cele po obu stronach by艂y kompletnie inne. Legia liczy艂a, 偶e PP b臋dzie przepustk膮 do europejskich puchar贸w. W lidze chcieli si臋 spokojnie utrzyma膰. To drugie uda艂o si臋 zrealizowa膰, ale teraz puchary to tylko mrzonka. Osiem punkt贸w straty i sze艣膰 kolejek do ko艅ca to raczej dystans, kt贸ry trudno b臋dzie odrobi膰.

Piast ma nieco bli偶ej, bowiem tylko pi臋膰 oczek traci do Lechii Gda艅sk. To oznacza, 偶e szans臋 by艂ego mistrza Polski s膮 znacznie wi臋ksze. Zw艂aszcza patrz膮c na form臋 gliwiczan. Ta jest imponuj膮ca, bowiem wiosn膮, nie licz膮c meczu z Pogoni膮, wygrali pi臋膰 mecz贸w i tylko trzy zremisowali. Mowa o spotkaniach w P艂ocku, Wroc艂awiu czy Krakowie(Cracovia). Kr贸tko m贸wi膮c na wyjazdach nie zaznali smaku pora偶ki od 10 grudnia, gdy polegli w Cz臋stochowie 0:1 po golu w 95. minucie. Od tamtej pory sze艣膰 razy nie dali si臋 pokona膰 w go艣ciach.

Legia – Piast kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Legia wygra, kurs: 2,60

Piast wygra, kurs: 2,93

Remis, kurs: 3,05

Legia – Piast nasze typy

Dwa typy na gole w meczu ko艅cz膮cym 29. kolejk臋 Ekstraklasy. Jeden bezpieczniejszy, drugi z nieco wi臋kszym ryzykiem. Jednak wynik 1:1 mo偶e za艂atwi膰 spraw臋 obu zak艂ad贸w.

Nasze typy Obie strzel膮 2,03 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 1,5 gola 1,47 Zagraj

Legia – Piast fakty meczowe

Spotkanie 9. z 7. dru偶yn膮 tabeli Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 5pkt: 36 do 41 na korzy艣膰 go艣ci

Legia notuje serie o艣miu mecz贸w bez pora偶ki w lidze. W tym czasie zgarn臋li 18 na 24 mo偶liwych punkt贸w

Piast Gliwice tak偶e ma seri臋 o艣miu mecz贸w bez pora偶ki w lidze i r贸wnie偶 w tym czasie osi膮gn臋li bilans 5-3-0

Piast nie przegra艂 sze艣ciu kolejnych wyjazd贸w. Ostatni raz – 10 grudnia z Rakowem

Jesieni膮 w Gliwicach by艂o 4:1 dla Piasta. Po tym meczu z prac膮 po偶egna艂 si臋 Czes艂aw Michniewicz

