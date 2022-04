Radomiak – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (22.04.2022)

Pierwszy mecz 30. kolejki Ekstraklasy. Radomiak kontra Cracovia to starcie ekip, kt贸re ju偶 w zasadzie maj膮 spok贸j. Gospodarze mog膮 jeszcze si臋 minimalnie 艂udzi膰 walk膮 o europejskie puchary, czego nie mo偶na powiedzie膰 o Pasach. Ekipa Jacka Zieli艅skiego jest bezpieczna z obu stron.

Radomiak – Cracovia zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Dru偶yna Dariusza Banasika traci sze艣膰 punkt贸w do czwartej Lechii Gda艅sk. To ostatnie miejsce gwarantuj膮ce europejskie puchary w naszej lidze. Wszystko przez fina艂 PP, w kt贸rym zagraj膮 dru偶yny walcz膮ce o mistrzostwo Polski. W ostatnich tygodniach jednak Radomiak zamiast przybli偶a膰 si臋 do czwartego miejsca, to raczej odje偶d偶a艂 w d贸艂. Beniaminka dopad艂a ligowa rzeczywisto艣膰 i nie wygra艂 sze艣ciu ostatnich mecz贸w. W tym czasie a偶 cztery razy zremisowa艂. By膰 mo偶e to najlepszy moment, by si臋 prze艂ama膰, skoro graj膮 u siebie, a rywalem jest ekipa, kt贸ra ju偶 nie ma o co walczy膰.

Cracovia ju偶 nie jest zagro偶ona spadkiem i nie ma szans na puchary. To oznacza, 偶e Jacek Zieli艅ski mo偶e przeznaczy膰 ko艅c贸wk臋 sezonu na budow臋 ekipy na nowy sezon. Oczywi艣cie z pomini臋cie nast臋pnej kolejki, gdy Pasy zagraj膮 z Wis艂膮 Krak贸w, kt贸rej mog膮 “pom贸c” w spadku do I ligi. Teraz jednak wyprawa do Radomia na mecz o pietruszk臋. Ciekawym jest z jakim zaanga偶owaniem podejd膮 do tego spotkania pi艂karze z ulicy Ka艂u偶y.

Radomiak – Cracovia kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Radomiak wygra, kurs: 2,55

Cracovia wygra, kurs: 3,05

Remis, kurs: 3,10

Radomiak – Cracovia nasze typy

Liczymy na otwarty mecz w Radomiu i czas na prze艂amanie dla ekipy Dariusza Banasika.

Nasze typy Radomiak 2,55

Obie strzelą 2,05

Radomiak – Cracovia fakty meczowe

Spotkanie 6. z 8. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 5pkt: 43 do 38 na korzy艣膰 gospodarzy

Radomiak posiada czwart膮 najlepsz膮 defensyw臋 ligi – 30 straconych goli

Gospodarze nie wygrali sze艣ciu kolejnych mecz贸w – 4 remisy i 2 pora偶ki

Cracovia w ostatnich czterech spotkaniach zaliczy艂a 2 wygrane i 2 pora偶ki

Jesieni膮 w Krakowie by艂o 2:1 dla Radomiaka

