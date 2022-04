Barcelona – Mallorca 🇪🇸 Typy, kursy (01.05.2022)

Pierwszy kryzys Barcelona przechodzi za kadencji Xaviego. Lekko nie jest, a Camp Nou przesta┼éo by─ç twierdz─ů. Czy z tego skorzysta Mallorca? Go┼Ťcie walcz─ů o utrzymanie, wi─Öc ka┼╝dy punkt b─Ödzie na wag─Ö z┼éota.

Barcelona – Mallorca zapowied┼║ (niedziela, 21:00)

Trzy kolejne pora┼╝ki u siebie to spory k┼éopot. Tym bardziej ┼╝e chodzi o wpadki z Cadizem i Rayo w lidze, po 0:1, a tak┼╝e odpadni─Öcie z Ligi Europy. Zw┼éaszcza to ostatnie by┼éo bolesne. A┼╝ 30 tysi─Öcy kibic├│w z Frankfurtu i 2:3 z Eintrachtem. To by┼éa okazja na jedyne trofeum w sezonie. Pora┼╝ki ligowe nie sprawi┼éy, ┼╝e spadli w tabeli, a zatem nadal mog─ů zgarn─ů─ç wicemistrzostwo. Warto jednak doda─ç, ┼╝e w momencie rozgrywania tego spotkania ich matematyczne szans─Ö na mistrzostwo spadn─ů do zera. W sobotnie popo┼éudnie Real Madryt stanie przed szans─ů na przypiecz─Ötowanie mistrzostwa kraju, a rywalem b─Ödzie Espanyol.

Mallorca nadal nie jest pewna utrzymania. Dwa punkty przewagi nad stref─ů spadkow─ů to niewiele. Jednak ekipa Javiera Aguirre wygra┼éa dwa z trzech ostatnich mecz├│w. Mowa o pokonaniu Atletico i Alaves. Oczywi┼Ťcie wszystko u siebie. Na Son Moix zdobyli a┼╝ 24 punkty i to niez┼éy rezultat. Gorzej, ┼╝e w kontynentalnej Hiszpanii ju┼╝ nie punktuj─ů. Ledwie 8 oczek do tej pory zgarn─Öli na wyjazdach. To drugi najgorszy rezultat w lidze, tu┼╝ przed Alaves, kt├│re lada moment zasili drugoligowc├│w.

Barcelona – Mallorca kursy bukmacher├│w

Superbet oferuje nast─Öpuj─ůce kursy na to spotkanie:

Barcelona wygra, kurs: 1,37

Mallorca wygra, kurs: 8,25

Remis, kurs: 5,25

Barcelona – Mallorca nasze typy

Typujemy wreszcie gole na Camp Nou. Przyda┼éoby si─Ö, ┼╝eby Barcelona postrzela┼éa. Mamy jednak przeczucie, ┼╝e co┼Ť wpadnie tak┼╝e do ich bramki.

Nasze typy Powy┼╝ej 2,5 bramki 1,57 Zagraj

Zagraj Obie strzel─ů 1,90 Zagraj

Barcelona – Mallorca fakty meczowe

Spotkanie drugiej z 16. dru┼╝yn─ů LaLiga. Obie ekipy dzieli 31pkt: 63 do 32 na korzy┼Ť─ç gospodarzy

Barcelona przegrała trzy kolejne mecze u siebie

Blaugrana nadal jest wiceliderem ligi i komplet zwyci─Östw zapewni im wicemistrzostwo

Mallorca ma tylko 2pkt przewagi nad stref─ů spadkow─ů

Ekipa z Balearów wygrała dwa z trzech ostatnich spotkań

Mallorca poza domem zdobyła tylko 8pkt, to przedostatnie miejsce w lidze pod tym względem

2 stycznia na Son Moix Barcelona wygrała po golu Luuka de Jonga

