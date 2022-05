🇪🇸 Villareal – Liverpool 🇬🇧 Typy, kursy (3.05.2022)

Ju偶 we wtorek poznamy pierwszego finalist臋 Ligi Mistrz贸w. Villareal podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Liverpool i postara si臋 odrobi膰 straty z pierwszego meczu.聽

Villareal – Liverpool zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Villareal jest bez w膮tpienia czarnym koniem obecnych rozgrywek Ligi Mistrz贸w. Podopieczni Unaia Emery’ego maj膮 ju偶 na sumieniu Juventus oraz Bayern, a teraz maj膮 szasn臋 wyeliminowa膰 z rywalizacji Liverpool. Patrz膮c na przebieg pierwszego spotkania, “呕贸艂ta 艁贸d藕 Podwodna” mo偶e mie膰 jednak spore trudno艣ci, by w rewan偶u odrobi膰 dwubramkow膮 strat臋 z meczu na Anfield. Hiszpanie co prawda doskonale czuj膮 si臋 na El Madrigal, ale rywale na pewno tanio sk贸ry nie sprzedadz膮.

“The Reds” s膮 bowiem jednym z faworyt贸w do triumfu w rozgrywkach. Jurgen Klopp, cho膰 otwarcie pewnie tego nie przyzna, nadal mierzy w poczw贸rn膮 koron臋 i marzy, by dokona膰 z Liverpoolem czego艣 naprawd臋 historycznego. W spotkaniu na Anfield “The Reds” zdo艂ali unikn膮膰 b艂臋d贸w, kt贸re pogr膮偶y艂y Juventus i Bayern. Teraz wystarczy w tym wytrwa膰, ale mecz wyjazdowy na terenie Hiszpan贸w wcale nie musi nale偶e膰 do najprostszych.

Villareal – Liverpool nasze typy

Wydaje si臋, 偶e Liverpoolowi uda si臋 awansowa膰, ale “The Reds” niekoniecznie musz膮 triumfowa膰 w rewan偶u.

Nasze typy Remis 4.05 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 2.20 Zagraj

Villareal – Liverpool kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Villarealu, kurs: 4.55

remis, kurs: 4.05

wygrana Liverpoolu, kurs: 1.70

Villareal – Liverpool fakty meczowe

Liverpool wygra艂 ka偶de z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Villareal przegra艂 swoje dwa ostatnie spotkania

Villareal nie przegra艂 spotkania na w艂asnym stadionie od listopada ubieg艂ego roku

Villareal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Alaves – Villareal 2:1

Liverpool – Villareal 2:0

Villareal – Valencia 2:0

Getafe – Villareal 1:2

Bayern – Villareal 1:1

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Newcastle – Liverpool 0:1

Liverpool – Villareal 2:0

Liverpool – Everton 2:0

Liverpool – Manchester United 4:0

Manchester City – Liverpool 2:3