Wisła Płock – Warta Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (07.05.2022)

W sobot臋 o godzinie 15:00 w P艂ocku Wis艂a podejmowa膰 b臋dzie Wart臋 Pozna艅. Gospodarze znajduj膮 si臋 ju偶 w bezpiecznej pozycji, natomiast Warcie Pozna艅 do zapewnienia sobie utrzymania brakuje bardzo niewiele.



Wis艂a P艂ock – Warta Pozna艅 zapowied藕 (sobota, 15:00)

Wis艂a P艂ock w poprzedni膮 niedziel臋 przegra艂a na wyje藕dzie z Bruk-Betem Termalik膮 i jej szans臋 na awans do europejskich puchar贸w s膮 ju偶 tylko iluzoryczne. Nafciarze trac膮 osiem punkt贸w do czwartej w tabeli Lechii i tylko cud m贸g艂by sprawi膰, 偶e to oni na finiszu sezonu znajd膮 si臋 tu偶 za podium. Niewykluczone jest tak偶e to, 偶e Wis艂a sko艅czy kampani臋 znacznie ni偶ej, bowiem ich przewaga nad dziewi膮tym G贸rnikiem Zabrze wnosi tylko cztery oczka.

Tymczasem Warta Pozna艅 jest o krok od zapewnienia sobie ligowego utrzymania. Zieloni na ten moment okupuj膮 11. lokat臋 w tabeli maj膮c sze艣c punkt贸w wi臋cej, ni偶 pierwszy zesp贸艂 ze strefy spadkowej. Ostatnio podopieczni Dawida Szulczka po du偶ych emocjach przegrali domowe starcie z Piastem Gliwice 2:3, ale zaprezentowali si臋 z bardzo dobrej strony.

Wis艂a P艂ock – Warta Pozna艅 nasze typy

Stawiamy, 偶e w P艂ocku b臋dzie mo偶na zobaczy膰 wiele goli.

Nasze typy Powyżej 2,5 gola w meczu 2.00

Obie drużyny strzelą gola 1.80

Wis艂a P艂ock – Warta Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Wis艂y, kurs: 2.64

remis, kurs: 3.25

wygrana Warty, kurs: 2.75

Wis艂a P艂ock – Warta Pozna艅 fakty meczowe

Wis艂a P艂ock ma ju偶 tylko matematyczne szanse na awans do europejskich puchar贸w

Warta Pozna艅 ma sze艣膰 punkt贸w przewagi nad stref膮 spadkow膮

Wis艂a P艂ock wygra艂a jeden spo艣r贸d trzech ostatnich mecz贸w

Wis艂a P艂ock pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bruk-Bet Termalica – Wis艂a P艂ock 1:0

Wis艂a Krak贸w – Wis艂a P艂ock 3:4

Wis艂a P艂ock – Lech Pozna艅 0:1

Pogo艅 Szczecin – Wis艂a P艂ock 1:2

Wis艂a P艂ock – G贸rnik Zabrze 3:2

Warta Pozna艅 pi臋膰 ostatnich spotka艅

Warta Pozna艅 – Piast Gliwice 2:3

Lechia Gda艅sk – Warta Pozna艅 2:0

Stal Mielec – Warta Pozna艅 0:1

Warta Pozna艅 – Cracovia 1:0

Warta Poznan – Rak贸w Cz臋stochowa 0:2

