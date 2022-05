Radomiak – Wisła Kraków 🇵🇱 Typy, kursy (15.05.2022)

Kolejny wa偶ny mecz dla Bia艂ej Gwiazdy. Terminarz mia艂 sprzyja膰, a tymczasem 32. kolejki za nami, a Wis艂a Krak贸w nadal w strefie spadkowej. Teraz mecz z cyklu “must win”. Brak wygranej w Radomiu mo偶e ju偶 ko艅czy膰 marzenia o utrzymaniu w lidze.

Radomiak – Wis艂a Krak贸w zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Krakowianie maj膮 ogromne problemy z wygrywaniem. Niby nie wygl膮daj膮 na boisku 藕le. Ale potem przychodz膮 takie mecze, jak z Jagielloni膮 czy Cracovi膮, kt贸rych nie da si臋 ogl膮da膰. Z kolei s膮 spotkania, jak z Wis艂膮 P艂ock, gdy potrafi膮 dogoni膰 rywala z 1:3 i podarowa膰 mu rzut karny w ostatnich sekundach meczu, na wag臋 straconego punktu. To mo偶e dobija膰 kibic贸w Wis艂y, skoro nadal s膮 w strefie spadkowej. W tym momencie trzy punkty straty do bezpiecznej strefy. To oznacza, 偶e przy braku wygranej, ju偶 po tej kolejce mog膮 spa艣膰 z ligi. Dlatego wygrana w Radomiu jest konieczna. Maj膮 szcz臋艣cie, 偶e trafiaj膮 na kompletnie rozbit膮 dru偶yn臋, kt贸r膮 pogr膮偶a sytuacja w klubie.

W Radomiu wypadaj膮 kolejne trupy z szafy. A to zwolnienie zas艂u偶onego trenera z wynikami i zatrudnienie nowego, kt贸ry nie bardzo si臋 do tej roli nadaje. Potem kompromitacja 1:6 z Zag艂臋biem Lubin, a teraz okazuje si臋, 偶e klub zatrudnia lekarza bez prawa wykonywania zawodu. Nie dziej臋 si臋 dobrze, mimo si贸dmego miejsca w tabeli. To jednak mog膮 by膰 ostatnie chwil臋, gdy Radomiak jest tak wysoko w tabeli. W przysz艂ym sezonie ten zesp贸艂 b臋dzie jednym z g艂贸wnych kandydat贸w do spadku wobec tak fatalnego zarz膮dzania klubem. Teraz trzeba doko艅czy膰 sezon i tyle pozosta艂o.

Radomiak – Wis艂a Krak贸w kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Radomiak wygra, kurs: 3,05

Wis艂a wygra, kurs: 2,29

Remis, kurs: 3,45

Radomiak – Wis艂a Krak贸w nasze typy

Wis艂a musi tutaj wygra膰. Rywal kompletnie rozbity, wi臋c powinni to wykorzysta膰. Je艣li nie zrobi膮 tego w Radomiu, to ju偶 nie ma dla nich ratunku.

Nasze typy Powy偶ej 2,5 bramki 1,82 Zagraj

Zagraj Wis艂a Krak贸w 2,29 Zagraj

Radomiak – Wis艂a Krak贸w fakty meczowe

Spotkanie si贸dmej z 16. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie dru偶yny dzieli 13pkt: 44 do 31 na korzy艣膰 gospodarzy

Radomiak nie wygra艂 dziewi臋ciu kolejnych mecz贸w. Przed tygodniem zebra艂 1:6 od Zag艂臋bia Lubin

Wis艂a Krak贸w, podobnie jak Radomiak, wiosn膮 wygra艂a tylko raz. Od czterech mecz贸w nie wygrali – 3pkt w tym czasie

Jesieni膮 przy Reymonta g贸r膮 byli go艣cie – 1:0 po golu Angielskiego

