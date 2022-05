Napoli – Genoa 🇮🇹 Typy, kursy (15.05.2022)

Mia艂a by膰 walka o mistrzostwo, a zostaje piecz臋towanie podium u siebie. Napoli w ko艅c贸wce odpad艂o z walki z mediola艅skimi ekipami. Teraz jednak czeka ich mecz ze zdesperowan膮 Geno膮. Ekipa z Ligurii tydzie艅 temu ogra艂a Juventus i nadal walczy o utrzymanie.

Napoli – Genoa zapowied藕 (niedziela, 15:00)

W dziwnych okoliczno艣ciach Napoli przegra艂o walk臋 o tytu艂. Najpierw pora偶ka z Fiorentin膮 u siebie, a potem dwa mecze, gdy pogr膮偶y艂y ich ko艅c贸wki. Z Rom膮 stracili wygran膮 w doliczonym czasie gry, a z Empoli po prostu si臋 skompromitowali. 2:0 do 80. minuty i trzy stracone gole. Tylko w tych dw贸ch meczach stracili 5pkt, kt贸re mog艂y im da膰 nadzieje na walk臋 o tytu艂. Teraz jednak sytuacja jest taka, 偶e maj膮 sobie zapewni膰 podium i nic wi臋cej. Pi臋膰 punkt贸w straty do Interu i cztery przewagi nad Juventusem. Szykuje si臋 ko艅c贸wka bez emocji. Oby tylko z lepszym rezultatem dla Piotra Zieli艅skiego. Reprezentant Polski wypad艂 ostatnio z podstawowego sk艂adu i nie wida膰 symptom贸w do powrotu. By膰 mo偶e powoli czas Polaka w Neapolu dobiega ko艅ca…

Genoa mia艂a by膰 ju偶 jedn膮 nog膮 w Serie B, ale jeszcze si臋 uratowa艂a. Wygrali u siebie z Cagliari i Juventusem, a po drodze przegrali derby z Sampdori膮. To swego rodzaju paradoks. Domenico Criscito najpierw przestrzeli艂 karnego na wag臋 remisu w derbach, a tydzie艅 p贸藕niej da艂 wygran膮 z Juve. Oba wydarzenia w doliczonym czasie gry! Teraz Genoa ma dwa punkty straty do Salernitany, a po drodze jest jeszcze Cagliari. Tylko wygrana przed艂u偶y szans臋 Gryfon贸w na utrzymanie. W przypadku remisu, mo偶e si臋 ju偶 sko艅czy膰 spadkiem w ten weekend. Dla nich by艂oby szkoda, bowiem sezon ko艅cz膮 domowym meczem z Boloni膮, w kt贸rym b臋d膮 na pewno faworytem.

Napoli – Genoa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Napoli wygra, kurs: 1,90

Remis, kurs: 4,20

Genoa wygra, kurs: 4,25

Napoli – Genoa nasze typy

Genoa na pewno nie odpu艣ci, wi臋c zagra o pe艂n膮 pul臋. To mo偶e si臋 sko艅czy膰 strzelanin膮. Napoli o nic ju偶 tak naprawd臋 nie gra, ale u siebie zapewne zechce przypiecz臋towa膰 trzecie miejsce.

Nasze typy Obie strzel膮 1,70 Zagraj

Zagraj Napoli powy偶ej 1,5 bramki 1,75 Zagraj

Napoli – Genoa fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z przedostatni膮 dru偶yn膮 Serie A. Obie ekipy dzieli 45pkt: 73 do 28 na korzy艣膰 gospodarzy

Napoli po trzech meczach bez wygranej, ostatnio zaliczy艂o dwa kolejne triumfy. W tym momencie jednak nie maj膮 o co gra膰 – 5pkt straty do drugiego Interu i 4pkt przewagi nad Juventusem

Genoa nadal walczy o utrzymanie – dwa punkty straty do bezpiecznej strefy

Gryfoni wygrali dwa z trzech ostatnich mecz贸w – z Cagliari i Juventusem

W pierwszym meczu tych ekip na Marassi by艂o 2:1 dla Napoli

