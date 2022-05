Cadiz – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (15.05.2022)

Real Madryt zapewni艂 sobie ju偶 jaki艣 czas temu mistrzostwo Hiszpanii. Cadiz, kt贸re w niedziele zmierzy si臋 z madrytczykami nadal walczy jednak o pozostanie w La Liga. Czy gospodarzom uda si臋 urwa膰 punkty ekipie mistrza Hiszpanii.聽

Cadiz – Real Madryt zapowied藕 (niedziela, 19:30)

Cadiz robi w ostatnim czasie wszystko co mo偶e, by w przysz艂ym sezonie r贸wnie偶 rozgrywa膰 swoje mecze na poziomie La Liga. Gospodarze niedzielnego spotkania zanotowali dwa wa偶ne zwyci臋stwa, w tym jedno wyjazdowe z faworyzowan膮 FC Barcelon膮. Do zapewnienia sobie utrzymania wci膮偶 jednak daleko bowiem Kadyks ma zaledwie dwa oczka przewagi nad stref膮 spadkow膮, a niedzielne spotkanie nie b臋dzie nale偶e膰 do najprostszych.

Pomimo wywalczenia tytu艂u mistrzowskiego Real nie zamierza bowiem spuszcza膰 nogi z gazu. Co prawda podopiecznym Carlo Ancelttiego przydarzy艂a si臋 pora偶ka z Atletico Madryt, ale poza tym madrytczycy id膮 od zwyci臋stwa do zwyci臋stwa. Wydaje si臋, 偶e r贸wnie偶 w niedziel臋 Real nie powinien mie膰 problem贸w z wywalczeniem kompletu punkt贸w.

Cadiz – Real Madryt nasze typy

Wydaje si臋, 偶e pomimo stawki wielkiej wagi tego spotkania dla Cadiz, Real powinien wygra膰 to spotkanie.

Nasze typy Real Madryt 2.25 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.82 Zagraj

Cadiz – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Cadiz, kurs: 3.15

remis, kurs: 3.40

wygrana Realu, kurs: 2.25

Cadiz – Real Madryt fakty meczowe

Cadiz wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅 w lidze

Real wygra艂 cztery z ostatnich pi臋ciu mecz贸w ligowych

Cadiz przegra艂 tylko trzy z dziesi臋ciu ostatnich mecz贸w przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮

Cadiz – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Sociedad – Cadiz 3:0

Cadiz – Elche 3:0

Sevilla – Cadiz 1:1

Cadiz – Athletic Bilbao 2:3

Barcelona – Cadiz 0:1

Real Madryt – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Madryt – Levante 6:0

Atletico Madryt – Real Madryt 1:0

Real Madryt – Manchester City 3:1

Real Madryt – Espanyol 4:0

Manchester City – Real Madryt 4:3

