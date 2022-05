Śląsk – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (21.05.2022)

Przed tygodniem 艢l膮sk Wroc艂aw mia艂 sporo szcz臋艣cia. Zawali艂 mecz w Mielcu, ale z pomoc膮 przyszed艂 Radomiak, kt贸ry wygrywaj膮c utrzyma艂 wroc艂awian. Teraz na luzie zagraj膮 z G贸rnikiem Zabrze. Kto b臋dzie g贸r膮?

艢l膮sk – G贸rnik Zabrze zapowied藕 (sobota, 17:30)

Wroc艂awianie zanotowali fataln膮 rund臋 wiosenn膮. Wygrali tylko raz – w P艂ocku i to po golu w doliczonym czasie gry. Niewiele, jak na ekip臋, kt贸ra ubieg艂y sezon zako艅czy艂a na 4. miejscu i by艂a reprezentantem naszej ligi w pucharach teraz. Jacek Magiera nie pom贸g艂, ale Piotr Tworek r贸wnie偶 nie wni贸s艂 nic o偶ywczego. Zmiana, kt贸ra tak naprawd臋 nic nie zmieni艂a. Na 艢l膮sk nie da艂o si臋 patrze膰 i nadal nie da. Przed tygodniem powinni wygra膰 g艂adko w Mielcu, tymczasem tylko zremisowali. Na ich szcz臋艣cie Radomiak pokona艂 Wis艂臋 i spu艣ci艂 krakowian do I ligi. Teraz 艢l膮sk ma ostatni mecz przed sob膮 i po偶egnanie z w艂asnym kibicami na koniec sezonu.

G贸rnik Zabrze w po艂owie tabeli. Dobrze to oddaje ich mo偶liwo艣ci. Jest Lukas Podolski, jest Krzysztof Kubica, ale generalnie na wielu pozycjach brakuje jako艣ciowych pi艂karzy. Owszem Dadok, Nowak to gracze na Ekstraklas臋, jednak w wielu przypadkach troch臋 ta ko艂dra jest zbyt kr贸tka. To ju偶 jednak zadanie dla klubowych w艂odarzy, by wzmocni膰 zesp贸艂 na kolejny sezon. Teraz maj膮 szans臋 wskoczy膰 nawet na sz贸st膮 lokat臋 na koniec rozgrywek. Do tego potrzebuj膮 jednak wygranej we Wroc艂awiu.

艢l膮sk – G贸rnik Zabrze kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

艢l膮sk wygra, kurs: 2,70

G贸rnik wygra, kurs: 2,50

Remis, kurs: 3,75

艢l膮sk – G贸rnik Zabrze nasze typy

Ostatnia kolejka, oba zespo艂y nie maj膮 o co gra膰, wi臋c liczymy na mecz bez spi臋cia, tylko weso艂膮 tw贸rczo艣膰.

Nasze typy Obie strzel膮 1,50 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,55 Zagraj

艢l膮sk – G贸rnik Zabrze fakty meczowe

Spotkanie 15. z 9. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 9pkt: 35 do 44 na korzy艣膰 go艣ci

艢l膮sk w poprzedniej kolejce utrzyma艂 si臋 w lidze. Teraz maksymalnie mo偶e awansowa膰 na 12. miejsce na koniec sezonu

Zabrzanie maj膮 pewne 9. miejsce, ale mog膮 jeszcze wskoczy膰 nawet na sz贸st膮 lokat臋

Jesieni膮 w Zabrzu G贸rnik wygra艂 3:1

