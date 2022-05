GKS Katowice – ŁKS 🇵🇱 Typy, kursy (22.05.2022)

艁KS nadal mo偶e mie膰 iluzoryczne szanse na znalezienie si臋 w bara偶ach o PKO BP Ekstraklas臋. By tak si臋 jednak sta艂o musi wydarzy膰 si臋 sporo rzeczy, kt贸re nie zale偶膮 ju偶 od pi艂karzy z 艁odzi. Na t臋 chwil臋 najbardziej istotne b臋dzie dla nich ostatnie spotkanie sezonu, w kt贸rym zmierz膮 si臋 z GKS-em Katowice.聽

GKS Katowice – 艁KS zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Zesp贸艂 z Katowic ko艅czy te rozgrywki w naprawd臋 dobrym stylu i dzi臋ki trzem zwyci臋stwom i dw贸m remisom w ostatnich pi臋ciu meczach katowiczanie definitywnie za偶egnali widmo spadku. Co wi臋cej, GKS ma nawet szanse, by zako艅czy膰 rozgrywki w pierwszej po艂owie tabeli. By tak si臋 jednak sta艂o musz膮 pokona膰 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 艁KS.

艢cisk w 艣rodku tabeli sprawi艂, 偶e w ostatniej kolejce nawet znajduj膮cy si臋 na dziewi膮tym miejscu 艁KS nada ma szans臋 powalczy膰 o czo艂ow膮 sz贸stk臋. By da膰 sobie szans臋 na zakwalifikowanie do bara偶y o Ekstraklas臋 艂odzianie musz膮 jednak pokona膰 GKS i liczy膰 na szcz臋艣liwe rozwi膮zania w pozosta艂ych meczach. Go艣cie potrzebuj膮 chocia偶by pora偶ki Chrobrego G艂og贸w z Zag艂臋biem Sosnowiec, kl臋ski Sandecji z Ark膮 i najwy偶ej jednego punktu zdobytego przez Podbeskidzie w starciu z Widzewem.

GKS Katowice – 艁KS nasze typy

艁KS na pewno nie odpu艣ci, ale bior膮c pod uwag臋 form臋 艂odzian i katowiczan, starcie z GKS-em nie b臋dzie 艂atwe.

GKS Katowice – 艁KS kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana GKS-u, kurs: 2.20

remis, kurs: 3.70

wygrana 艁KS-u, kurs: 3.60

GKS Katowice – 艁KS fakty meczowe

GKS nie przegra艂 偶adnego z pi臋ciu ostatnich spotka艅

艁KS wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem 艁KS-u

GKS Katowice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Korona Kielce – GKS Katowice 1:2

GKS Katowice – GKS Jastrz臋bie 3:1

Puszcza Niepo艂omice – GKS Katowice 1:1

GKS Katowice – Skra Cz臋stochowa 3:0

GKS Tychy – GKS Katowice 1:1

艁KS – pi臋膰 ostatnich spotka艅

艁KS – Odra Opole 0:4

G贸rnik Polkowice – 艁KS 0:2

艁KS – Widzew 0:1

Arka Gdynia – 艁KS 2:0

艁KS – Chrobry G艂og贸w 0:1

